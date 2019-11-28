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В Сумах жестоко убили риелтора: жуткие подробности трагедии

STYLERЖизнь    28.11.2019 - 13:56
В Сумах жестоко убили риелтора: жуткие подробности трагедии
В Сумах клиент убил риелтора (Коллаж РБК-Украина)

Убийца нанес своей жертве не менее 20 ударов ножом

В Сумах зверски убили 47-летнего риелтора, которая специализировалась на аренде квартир. Все детали преступления рассказала спикер Сумской областной полиции Эльвира Биганова в комментарии для издания "Сегодня".

Убийцей женщины-риелтора стал ее клиент, который хотел арендовать квартиру. Он позвонил женщине по объявлению, в котором указывалась стоимость услуг в размере 400 гривен.

"Подозреваемому потребовалось арендовать квартиру. В одной из местных газет он нашел подходящее объявление и позвонил его автору – риелтору. За 400 гривен женщина дала клиенту несколько адресов, чтобы он выбрал для себя подходящее жилье. Но, приходя к каждому из владельцев, мужчину ожидала неудача – в одной из квартир делали ремонт, в другой уже жили квартиранты, а третью хозяева передумали сдавать", - рассказала Биганова.

Клиент разозлился и начал предъявлять претензии риелтору, на что женщина дала ему еще несколько адресов, но и там мужчину постигла неудача. После этого он вернулся в офис к риелтору и потребовал вернуть 400 гривен, которые заплатил за услуги посредника. Риелтор отказалась, и мужчина схватился за нож.

"Убийца нанес ей больше двадцати ударов ножом в ее офисе", - сообщили в пресс-службе полиции.

После совершения преступления убийца закрыл офис, ключи выбросил вместе с ножом, а затем пошел домой, где переоделся и попытался уничтожить следы крови на одежде.

Полиция очень быстро вышла на его след, и преступник был задержан. Выяснилось, что он из порядочной семьи и никогда ранее проблем с законом не имел. На данный момент проводится расследование, открыто уголовное производство. Подозреваемому грозит большой тюремный срок, вплоть до пожизненного заключения.

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