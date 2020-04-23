Самое неприятное еще впереди: врач предупредила украинцев о второй волне коронавируса

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Врач-инфекционист заявила, что пик пандемии COVID-19 в Украине еще не пройден

Пик коронавируса в Украине по прогнозам ученых из Национальной академии наук намечается на конец апреля и в период 3-8 мая, и правительство продлило карантин до 11 мая. В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что сроки ограничительных мер и их смягчение/ужесточение зависят от темпа роста заболеваний COVID-19.

По словам профессора, заведующей кафедрой инфекционных болезней университета Богомольца Ольги Голубовской, на самом деле никакие прогнозы относительно коронавируса не сбывались, и никто не смог спрогнозировать ситуацию в той или иной стране.

Об этом главный врач-инфекционист Минздрава рассказала в эфире одного из телеканалов.

Также она обратила внимание на тревожный нюанс с вирусом и отметила, что вторая волна COVID-19 может быть страшнее нынешней, которая обрушилась на мир сейчас.

"Если вирус природный, то мы знаем, что вторая волна известных пандемий всегда была сильнее, чем первая - поэтому я боюсь", - призналась Голубовская.

Профессор отметила, что пик пандемии в Украине еще не пройден, и "все самое неприятное у нас еще впереди".

"Я не хочу пугать, так как на сегодняшний день ситуация плюс-минус контролируется", - добавила она.

Также Голубовская высказала мнение, что ситуацию с коронавирусом в Украине спасает изолированность инфекционных отделений и "большая база коек", в то время, как в ряде других государств различные больные зачастую находятся в общих помещениях.

"Они такие вспышки разносят сами из своего очага. У нас инфекционные отделения отдельно", - подчеркнула заслуженный врач Украины.

Видео: Врач-инфекционист дала прогноз о второй волне коронавируса в Украине

Ранее мы писали о том, что врач-инфекционист Голубовская допустила, что вторая волна коронавируса может возникнуть в Украине этой осенью.

Также сообщалось, что недавно американские ученые выяснили, для кого коронавирус наиболее опасен.