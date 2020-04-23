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Найнеприємніше ще попереду: лікар попередила українців про другу хвилю коронавіруса

STYLERКоронавірус    23.04.2020 - 07:42
Найнеприємніше ще попереду: лікар попередила українців про другу хвилю коронавіруса
Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Лікар-інфекціоніст заявила, що пік пандемії COVID-19 в Україні ще не пройдено

Пік коронавірусу в Україні за прогнозами вчених з Національної академії наук намічається на кінець квітня і в період 3-8 травня, і уряд продовжив карантин по 11 травня. У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що терміни обмежувальних заходів та їх пом'якшення/посилення залежать від темпу зростання захворювань COVID-19.

За словами професорки, завідувачки кафедри інфекційних хвороб університету Богомольця Ольги Голубовської, насправді жодні прогнози щодо коронавірусу не збувалися, і ніхто не зміг спрогнозувати ситуацію в тій чи іншій країні.

Про це головний лікар-інфекціоніст МОЗ розповіла в ефірі одного з телеканалів.

Також вона звернула увагу на тривожний нюанс із вірусом і зазначила, що друга хвиля COVID-19 може бути страшніша за нинішню, яка обрушилася на світ.

"Якщо вірус природний, то ми знаємо, що друга хвиля відомих пандемій завжди була сильніше, ніж перша - тому я боюся", - зізналася Голубовська.

Професорка зазначила, що пік пандемії в Україні ще не пройдено, і "усе найнеприємніше у нас ще попереду".

"Я не хочу лякати, адже на сьогодні ситуація плюс-мінус контролюється", - додала вона.

Також Голубовська висловила думку, що ситуацію з коронавірусом в Україні рятує ізольованість інфекційних відділень і "велика база ліжок", позаяк у ряді інших держав різні хворі часто перебувають в загальних приміщеннях.

"Вони такі спалахи розносять самі зі свого вогнища. У нас інфекційні відділення окремо", - наголосила заслужена лікарка України.

Відео: Лікар-інфекціоніст дала прогноз щодо другої хвилі коронавірусу в Україні

Раніше ми писали про те, що лікар-інфекціоніст Голубовська допустила, що друга хвиля коронавірусу може виникнути в Україні цієї осені.

Також повідомлялося, що нещодавно американські вчені з'ясували, для кого коронавірус найбільш небезпечний.

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