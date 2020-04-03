Украинцев напугали второй волной коронавируса: когда ее ждать

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Украинский врач дала неутешительный прогноз о второй волне коронавируса

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 942 жителей, и по состоянию на 3 апреля, 22 человека скончались. Как отмечают врачи всего мира, COVID-19 весьма коварный и опасный вирус, который не до конца изучен и многих данных о нем нет.

Как отметила заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская, коронавирус в будущем может преподнести украинцам немало сюрпризов.

"Четких научных данных относительно нового коронавируса нет. Существуют только гипотезы, которые будут отмирать, возникать, потому что очень много неизвестного про этот вирус. Он очень изменчив. Он сломал наши представления о классических инфекционных процессах. Для нас будут большие сюрпризы. Мы еще будем наблюдать за последствиями этого заболевания", - подчеркнула Голубовская.

Кроме того, она не исключает, что осенью в Украине может возникнуть вторая волна коронавируса и она может стать более жесткой, чем первая.

"Мы все надеялись, что, когда к лету потеплеет, спадет немного волна. Я, кстати, продолжаю думать о том, что где-то несколько месяцев нас ожидает тяжелых, потом все пойдет на спад. Но никто не отменяет второй волны осенью, вот это меня больше тревожит. Из опыта предыдущих пандемий, две волны, как правило, сопровождали, и вторая волна иногда была серьезнее, чем первая. Потому расслабляться нам нельзя. Думаю, на карантине вечно мы сидеть не будем, но карантин и ограничения я считаю в данной ситуации абсолютно оправданными. Абсолютно все зависит от количества больных, которые будут поступать", - объяснила врач в комментарии для ZiK.ua.

Ольга Голубовская о коронавирусе

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали другие органы человека, которые поражает коронавирус.