Самое ядовитое растение Украины убило ребенка: что известно о цикуте

Отравление детей цикутой под Черниговом (коллаж: РБК-Украина)

В Черниговской области ребенок умер от отравления цикутой

Отравление троих детей в Черниговской области стало результатом употребления очень токсичного растения - цикуты. Школьники 2005, 2007 и 2010 годов рождения пошли на реку, где наелись корня растения и запили его водой из реки. Самый младший, восьмилетний ребенок умер в больнице. Что такое цикута или веха, откуда она взялась в Украине, и чем опасна, говорится в сюжете ТСН.

Отметим, что в полиции уже открыли уголовное производство, чтобы выяснить все обстоятельства трагического происшествия в селе Стахорщина Новгород-Северского района.

В школе, где учился погибший третьеклассник, стоит его портрет и свечи. Миша всего один день не дожил до своего девятого дня рождения.

Четверо друзей прогуливались около небольшой речки в селе, а когда пришли домой к одному из них, трое стали чувствовать себя очень плохо. Мама отравившегося мальчика говорит, что детей начали бить судороги. У старшего открылась рвота, а самый младший, погибший, посинел.

Зеленые корешки цикуты разбросаны по тонкому льду болота и речки. Дети решили попробовать необычный корешок ради интереса.

Цикута - одно из самых ядовитых растений в Украине. Не растет оно лишь в Крыму и Карпатах, потому что любит болотистые места. Растение принадлежит к семейству зонтичных, как морковь и петрушка. Растение очень ядовито, даже при прикосновении к нему.

Цикута (вех) ядовитая (фото из открытых источников)

В цикуте содержится очень опасный цитотоксин, который действует на центральную нервную систему и вызывает паралич. Мальчик был самым младшим и худеньким, именно поэтому яд сильнее всего поразил его. Остальные дети уже стабилизированы, их жизни ничего не угрожает, последствий для их здоровья не будет.

Семья мальчика три года назад переехала в Черниговскую область из "ЛНР". Медики говорят, что у ребенка шансов не было. Скорая приехала быстро, но у мальчика уже была агония.

400 грамм корня цикуты могут убить даже лошадь.

Отравление детей цикутой под Черниговом (видео: YouTube/ТСН)