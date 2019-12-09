Полиция открыла производство из-за отравления детей в Черниговской области

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Производство открыто по статье об убийстве

В Черниговской области вследствие отравления растением умер один подросток и еще двое попали в реанимацию, полиция открыла производство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговской области.

Производство открыли по статье 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Сейчас полиция проводит досудебное расследование обстоятельств несчастного случая.

Отмечается, что трое ребят 2005, 2007 и 2010 годов рождения поступили в Новгород-Северскую центральную районную больницу из одного из сел района. У всех троих было отравление неизвестного происхождения.

Через несколько часов младший школьник умер. Несмотря на тяжелое состояние подростков, медики приняли решение о срочном переводе пациентов в областную больницу. Там медперсоналу удалось стабилизировать состояние пострадавших, они очнулись, и их жизни уже ничего не угрожает.

Как рассказали подростки, во время игры на окраине села они съели корень растения, похожего на ядовитый борщевик, и запили его водой из реки. После этого всем стало плохо и дети были госпитализированы в больницу.

Ранее сообщалось, что во Львовской области в результате отравления угарным газом пострадали четыре человека, среди которых двое детей.

РБК-Украина писало, что 28 ноября в Житомире в общеобразовательной школе №26 один из учеников распылил газовый аэрозольный баллончик, в результате чего по меньшей мере 13 детей пострадали.