Кот задушил ребенка под Винницей: новые подробности трагедии (видео)

Под Винницей кот задушил ребенка (коллаж: РБК-Украина)

В Винницкой области домашний кот лег на лицо девятимесячной девочки и задушил ее

В Винницкой области домашний кот задушил 9-месячного ребенка. Трагический инцидент произошел в Липовецком районе. Мама малышки рассказала, что укачала ребенка в коляске во дворе, а сама пошла заниматься по хозяйству. Когда вернулась заглянуть в коляску, оттуда выпрыгнул кот, а дочка уже не дышала. О подробностях происшествия рассказывается в сюжете ТСН.

Версию женщины подтверждают и другие родственники. Мама вызвала сельского фельдшера и скорую. Они застали маленькую Сашу в стадии клинической смерти, спасти девочку не удалось. Фельдшер уверена в том, что именно кот стал причиной смерти ребенка.

В полиции рассматривают лишь одну версию - несчастный случай. Вскрытие подтвердило, что ребенок умер от механической асфиксии, но мог ли кот задушить ребенка, они не подтверждают.

Тем не менее некоторые ветеринары сомневаются. По их словам, даже тепло укутанный ребенок не будет спокойно лежать и задыхаться - он будет вертеть головой, поворачиваться на бок. А кот не будет спать, если ему неудобно.

"Все зависит от величины животного, а также от того, как ребенок был запеленан... Может быть так, что кот привык, он знал, что это одна семья и мог не отреагировать на движения ребенка", - говорит ветеринар Иван Левинский, допуская, что подобное могло произойти.

У Снежаны и Александра - это первый и долгожданный ребенок. У молодой женщины была сложная беременность и роды, но родственники твердят, что девочка родилась здоровой.

В сельском совете семью, переехавшую в село год назад, характеризируют позитивно. Соседи говорят, что 22-летняя мама любила и заботилась о девочке. Снежана находится в состоянии шока, возле нее постоянно дежурит фельдшер.

Под Винницей кот задушил ребенка (видео: YouTube/ТСН)