Найотруйніша рослина України вбила дитину: що відомо про цикуту

Отруєння дітей цикутою під Черніговом (колаж: РБК-Україна)

У Чернігівській області дитина померла від отруєння цикутою

Отруєння трьох дітей в Чернігівській області стало результатом вживання дуже токсичної рослини - цикути. Школярі 2005, 2007 та 2010 років народження пішли на річку, де наїлися кореня рослини і запили його водою з річки. Наймолодший, восьмирічний хлопчик помер в лікарні. Що таке цикута або віха, звідки вона взялася в Україні, і чим небезпечна, йдеться в сюжеті ТСН.

Відзначимо, що в поліції вже відкрили кримінальне провадження, щоб з'ясувати всі обставини трагічної події в селі Стахорщина Новгород-Сіверського району.

У школі, де навчався загиблий третьокласник, стоїть його портрет і свічки. Міша всього один день не дожив до свого дев'ятого дня народження.

Четверо друзів прогулювалися біля невеликої річки в селі, а коли прийшли додому до одного з них, троє стали відчувати себе дуже погано. Мама хлопчика, що отруївся, каже, що дітей почали бити судоми. У старшого відкрилася блювота, а наймолодший, загиблий, посинів.

Зелені корінці цикути розкидані по тонкому льоду болота та річки. Діти вирішили спробувати незвичайний корінець заради інтересу.

Цикута - одна з найбільш отруйних рослин в Україні. Не росте вона лише в Криму та Карпатах, тому що любить болотисті місця. Рослина належить до сімейства зонтичних, як морква і петрушка. Рослина дуже отруйна, навіть при дотику до неї.

Цикута (віха) отруйна (фото з відкритих джерел)

У цикуті міститься дуже небезпечний цитотоксин, який діє на центральну нервову систему і викликає параліч. Хлопчик був наймолодшим і худеньким, саме тому отрута найбільше вразила його. Інші діти вже стабілізовані, їх життю нічого не загрожує, наслідків для здоров'я не буде.

Сім'я хлопчика три роки тому переїхала в Чернігівську область з "ЛНР". Медики кажуть, що у дитини шансів не було. Швидка приїхала оперативно, але у хлопчика вже була агонія.

400 грам кореня цикути можуть убити навіть коня.

Отруєння дітей цикутою під Черніговом (відео: YouTube/ТСН)