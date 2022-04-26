Самое быстрое дрожжевое тесто "Водолаз" для пирогов и пирожков: справится даже новичок

Дрожжевое тесто "Водолаз" - очень простой и быстрый рецепт, после которого вы перестанете бояться дрожжевого теста. Из такого теста можно печь как пироги, так и пирожки - со сладкой и соленой начинкой.
Рецептом поделилась украинский блогер Alina FooDee.
Начинка:
Для смазывания пирожков:
В теплое молоко добавьте дрожжи, 1 ст. л. сахара и несколько столовых ложек муки. Перемешайте и оставьте в теплом месте на 5-10 минут для активации дрожжей. Если дрожжи активные, то они должны начать пениться.
Добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, мягкое сливочное масло. Перемешайте и частями добавьте муку, замешивая мягкое тесто.
В конце добавьте растительное масло и хорошо вымесите тесто в течение 5 минут.
Смажьте пакет растительным маслом, положите в него тесто. Положите пакет с тестом в миску с теплой водой. Оставьте на 20-25 минут. Спустя это время тесто всплывет на поверхность.
Разделите тесто на 15 частей (около 60 г каждая). Округлите каждую часть в шарик. Накройте пищевой пленкой и оставьте на 5-10 минут.
Нарежьте сливы на кусочки. Сахар смешайте с крахмалом.
Каждый шарик раскатайте в лепешку, по центру положите сливы, посыпьте сахаром с крахмалом. Сформируйте пирожок.
Выложите все пирожки на противень, выстеленный пергаментом. Накройте полотенцем и оставьте на 20-30 минут в теплом месте для расстойки.
Смажьте пирожки желтком с водой (молоком).
Выпекайте 18-20 минут в духовке, заранее прогретой до 180 градусов.
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