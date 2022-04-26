Найшвидше дріжджове тісто "Водолаз" для пирогів і пиріжків: впорається навіть новачок

Дріжджове тісто" Водолаз " - дуже простий і швидкий рецепт, після якого ви перестанете боятися дріжджового тіста. З такого тіста можна пекти як пироги, так і пиріжки - з солодкою і солоною начинкою.
Рецептом поділилася український блогер Alina FooDee.
Начинка:
Для змазування пиріжків:
У тепле молоко додайте дріжджі, 1 ст.л. цукру і кілька столових ложок борошна. Перемішайте і залиште в теплому місці на 5-10 хвилин для активації дріжджів. Якщо дріжджі активні, то вони повинні почати пінитися.
Додайте яйце, цукор, ванільний цукор, сіль, м'яке вершкове масло. Перемішайте і частинами додайте борошно, замішуючи м'яке тісто.
В кінці додайте олію і добре вимісіть тісто протягом 5 хвилин.
Змастіть пакет рослинною олією, покладіть в нього тісто. Покладіть пакет з тістом в миску з теплою водою. Залиште на 20-25 хвилин. Через цей час тісто спливе на поверхню.
Розділіть тісто на 15 частин (близько 60 г кожна). Округліть кожну частину в кульку. Накрийте харчовою плівкою і залиште на 5-10 хвилин.
Наріжте сливи на шматочки. Цукор змішайте з крохмалем.
Кожну кульку розкачайте в корж, по центру покладіть сливи, посипте цукром з крохмалем. Сформуйте пиріжок.
Викладіть всі пиріжки на деко, вистелене пергаментом. Накрийте рушником і залиште на 20-30 хвилин в теплому місці для вистоювання.
Змастіть пиріжки жовтком з водою (молоком).
Випікайте 18-20 хвилин в духовці, заздалегідь прогрітій до 180 градусів.
Раніше ми писали, що приготувати з черствої паски.