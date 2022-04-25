Что приготовить из черствой паски: лучшие рецепты, с которыми справится каждый
Напекли или накупили много пасок и семья с ними не справилась? Паски быстро черствеют и выбрасывать их нельзя. Однако выход всегда есть.
Предлагаем в материале Styler самые вкусные идеи, как вдохнуть вторую жизнь в ваши пасочки.
Просто положите в морозилку
Нарежьте паску кусочками, положите в зип-пакеты и спрячьте в морозильную камеру. Когда захочется вкусненького, достаньте и разогрейте в микроволновке.
Подсушите в духовке
Сухарики из черствой паски получаются отличными. Нарежьте кусочками паску, выложите на противень, поставьте в духовку и подсушите при температуре 150 градусов до золотистого цвета.
Нежные гренки
- 0,5 ст. молока
- 1-2 ст. л. сахара
- 1-2 яйца
Взбейте все вместе, окунайте в смесь нарезанные кусочки паски, выложите на сковородку с разогретым сливочным маслом и жарьте до золотистого цвета.
Мафины с черникой
- 400 г пасок
- 150 г черники или других замороженных ягод
- 4 яйца
- 400 мл молока
- 4 ст. л. сахара
- 1/2 ч. л. молотой корицы
Духовку разогрейте до 180 градусов. Паску нарежьте кубиками или порвите на кусочки руками. Взбейте яйца вместе с сахаром и щепоткой соли, влейте молоко и перемешайте. Добавьте яичную смесь к нарезанным паскам вместе с ягодами и щепоткой корицы.
Оставьте на 10 минут, чтобы мякоть пропиталась жидкостью. Формы для мафинов смажьте сливочным маслом и присыпьте их крошкой. Добавьте хлебную массу. Выпекайте в духовке 20-25 минут.
Воздушный пирог
- 350 г пасок
- 200 мл молока
- 100-150 г сахара
- 5 яиц
- 60 г сливочного масла
- 100 г сметаны
- 80 г грецких орехов
- 80 г шоколада
Паску нарежьте небольшими кусками и замочите в холодном молоке. Растопите сливочное масло и дайте ему немного остыть. Смажьте маслом форму и присыпьте сухарями.
Желтки разотрите с сахаром добела. Добавьте растопленное сливочное масло и сметану. Все тщательно перемешайте. Отдельно взбейте белки со щепоткой соли в крутую пену.
Размягченную паску залейте желтками, хорошо перемешайте и взбейте миксером, чтобы избавиться от крупных кусочков. Аккуратно добавьте белки и всыпьте порезанные грецкие орехи и шоколад.
Заполните форму тестом и выпекайте в разогретой до 200 градусов до образования румяной корочки. Готовый пирог охладите, выньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.
Французские тосты
- 12-14 кусочков черствой паски (после 2-3 дней)
- 80 г сахара
- 1/2 ванильного стручка
- 400 г сливок (от 30% жирности)
- сливочное масло для смазывания
Желтки взбейте вилкой с семенами ванили, сахаром и сливками. Каждый кусочек паски окуните в сливочную смесь. Подержите несколько секунд в смеси, достаньте, дайте стечь лишнему. Сковородку поставьте на средний огонь и растопите сливочное масло.
Жарьте тосты по 2 минуты с каждой стороны до корочки. Готовые тосты подавайте горячими с дополнениями на ваш выбор: нутеллой, сиропом, ягодами и фруктами, карамелью, джемом или мороженым.
Пудинг
- 4 ломтика паски
- 50 г сливочного масла
- 2 ст. л. сахарной пудры
- 250 мл молока
- 70 г сахара
- 2 яйца
- цедра половины апельсина
- ванильный сахар, мускатный орех, корица по вкусу
Масло смешайте со щепоткой корицы, щепоткой мускатного ореха и апельсиновой цедрой. Срежьте корочку с ломтиков паски. Смажьте этим маслом формочку для пудинга и кусочки паски. Выкладывайте ломтиками паски (маслом внутрь).
Молоко нагрейте и растворите в нем ванильный сахар. Яйца взбейте с сахаром, пока сахар в них не растворится. Вылейте яйца с сахаром в молоко и хорошо перемешайте венчиком. Заполните кремом формочки, посыпьте сверху сахарной пудрой.
Налейте в противень воду, поместите на него формочки с пудингом и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут. Готовому пудингу дайте остыть, а затем переверните его на тарелку.
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