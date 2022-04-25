Что приготовить из черствой паски: лучшие рецепты, с которыми справится каждый

Напекли или накупили много пасок и семья с ними не справилась? Паски быстро черствеют и выбрасывать их нельзя. Однако выход всегда есть.

Предлагаем в материале Styler самые вкусные идеи, как вдохнуть вторую жизнь в ваши пасочки.

Просто положите в морозилку

Нарежьте паску кусочками, положите в зип-пакеты и спрячьте в морозильную камеру. Когда захочется вкусненького, достаньте и разогрейте в микроволновке.

Подсушите в духовке

Сухарики из черствой паски получаются отличными. Нарежьте кусочками паску, выложите на противень, поставьте в духовку и подсушите при температуре 150 градусов до золотистого цвета.

Нежные гренки

0,5 ст. молока

1-2 ст. л. сахара

1-2 яйца

Взбейте все вместе, окунайте в смесь нарезанные кусочки паски, выложите на сковородку с разогретым сливочным маслом и жарьте до золотистого цвета.

Мафины с черникой

400 г пасок

150 г черники или других замороженных ягод

4 яйца

400 мл молока

4 ст. л. сахара

1/2 ч. л. молотой корицы

Духовку разогрейте до 180 градусов. Паску нарежьте кубиками или порвите на кусочки руками. Взбейте яйца вместе с сахаром и щепоткой соли, влейте молоко и перемешайте. Добавьте яичную смесь к нарезанным паскам вместе с ягодами и щепоткой корицы.

Оставьте на 10 минут, чтобы мякоть пропиталась жидкостью. Формы для мафинов смажьте сливочным маслом и присыпьте их крошкой. Добавьте хлебную массу. Выпекайте в духовке 20-25 минут.

Воздушный пирог

350 г пасок

200 мл молока

100-150 г сахара

5 яиц

60 г сливочного масла

100 г сметаны

80 г грецких орехов

80 г шоколада

Паску нарежьте небольшими кусками и замочите в холодном молоке. Растопите сливочное масло и дайте ему немного остыть. Смажьте маслом форму и присыпьте сухарями.

Желтки разотрите с сахаром добела. Добавьте растопленное сливочное масло и сметану. Все тщательно перемешайте. Отдельно взбейте белки со щепоткой соли в крутую пену.

Размягченную паску залейте желтками, хорошо перемешайте и взбейте миксером, чтобы избавиться от крупных кусочков. Аккуратно добавьте белки и всыпьте порезанные грецкие орехи и шоколад.

Заполните форму тестом и выпекайте в разогретой до 200 градусов до образования румяной корочки. Готовый пирог охладите, выньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.

Французские тосты

12-14 кусочков черствой паски (после 2-3 дней)

80 г сахара

1/2 ванильного стручка

400 г сливок (от 30% жирности)

сливочное масло для смазывания

Желтки взбейте вилкой с семенами ванили, сахаром и сливками. Каждый кусочек паски окуните в сливочную смесь. Подержите несколько секунд в смеси, достаньте, дайте стечь лишнему. Сковородку поставьте на средний огонь и растопите сливочное масло.

Жарьте тосты по 2 минуты с каждой стороны до корочки. Готовые тосты подавайте горячими с дополнениями на ваш выбор: нутеллой, сиропом, ягодами и фруктами, карамелью, джемом или мороженым.

Пудинг

4 ломтика паски

50 г сливочного масла

2 ст. л. сахарной пудры

250 мл молока

70 г сахара

2 яйца

цедра половины апельсина

ванильный сахар, мускатный орех, корица по вкусу

Масло смешайте со щепоткой корицы, щепоткой мускатного ореха и апельсиновой цедрой. Срежьте корочку с ломтиков паски. Смажьте этим маслом формочку для пудинга и кусочки паски. Выкладывайте ломтиками паски (маслом внутрь).

Молоко нагрейте и растворите в нем ванильный сахар. Яйца взбейте с сахаром, пока сахар в них не растворится. Вылейте яйца с сахаром в молоко и хорошо перемешайте венчиком. Заполните кремом формочки, посыпьте сверху сахарной пудрой.

Налейте в противень воду, поместите на него формочки с пудингом и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут. Готовому пудингу дайте остыть, а затем переверните его на тарелку.