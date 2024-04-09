Той самий класичний маківник: розмітуть за лічені хвилини!

У приготуванні класичного маківника немає нічого складного. Але ці смаколики люблять як дорослі, так і діти. Приготуйте свіжу та неймовірно смачну випічку до чаю та порадуйте своїх близьких.
Як приготувати класичний маківник, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт "Страви".
Для тіста:
Для начинки:
Дріжджі розведіть у теплому молоці, додайте 1 ст. ложку цукру й залишіть опару в теплому місці на 10-15 хвилин, щоб вона підійшла.
Розітріть масло з цукром, додаючи по одному жовтку. Тоді додайте опару та починайте засипати борошно. Замісіть тісто. Накрийте його рушником та поставте у тепле місце, щоб підійшло.
Горіхи потрібно посікти. Родзинки запарити окропом на 10-15 хвилин, щоб зм'яклі. Мак декілька разів запарити кип'ятком. Відцідити та розтерти його, додавши цукор.
У каструльці розтопити масло та мед, додати мак і трохи підігріти. У теплу масу додати горіхи з родзинками. Білок збити у густу піну та акуратно ввести у масу.
Тісто поділити на чотири частини, розкачати, на кожну викласти начинку і скрутити у рулети. Розкласти на деко, змащене олією, і дати ще раз підійти. Змастити рулети збитим яйцем і випікати при температурі 200 градусів 35-40 хвилин.
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