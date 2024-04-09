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Той самий класичний маківник: розмітуть за лічені хвилини!

Як приготувати класичний маківник (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У приготуванні класичного маківника немає нічого складного. Але ці смаколики люблять як дорослі, так і діти. Приготуйте свіжу та неймовірно смачну випічку до чаю та порадуйте своїх близьких.

Як приготувати класичний маківник, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт "Страви".

Що вам знадобиться

Для тіста:

  • Борошно - 500 г
  • Молоко - 1 склянка
  • Вершкове масло - 100 г
  • Цукор - 100 г
  • Жовтки - 3 шт.
  • Яйце - 1 шт.
  • Дріжджі сухі - 6 г
  • Сіль - на кінчику ножа
  • Олія - для змащування деко

Для начинки:

  • Мак - 250 г
  • Волоський горіх - 100 г
  • Цукор - 100 г
  • Родзинки - 100 г
  • Масло - 25 г
  • Мед - 1 ст. ложка
  • Білок - 1 шт.

Як готувати маківник

Дріжджі розведіть у теплому молоці, додайте 1 ст. ложку цукру й залишіть опару в теплому місці на 10-15 хвилин, щоб вона підійшла.

Розітріть масло з цукром, додаючи по одному жовтку. Тоді додайте опару та починайте засипати борошно. Замісіть тісто. Накрийте його рушником та поставте у тепле місце, щоб підійшло.

Горіхи потрібно посікти. Родзинки запарити окропом на 10-15 хвилин, щоб зм'яклі. Мак декілька разів запарити кип'ятком. Відцідити та розтерти його, додавши цукор.

У каструльці розтопити масло та мед, додати мак і трохи підігріти. У теплу масу додати горіхи з родзинками. Білок збити у густу піну та акуратно ввести у масу.

Тісто поділити на чотири частини, розкачати, на кожну викласти начинку і скрутити у рулети. Розкласти на деко, змащене олією, і дати ще раз підійти. Змастити рулети збитим яйцем і випікати при температурі 200 градусів 35-40 хвилин.

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