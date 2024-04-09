Тот самый классический маковник: разметут в считанные минуты!

В приготовлении классического маковника нет ничего сложного. Но эти вкусности любят как взрослые, так и дети. Приготовьте свежую и невероятно вкусную выпечку к чаю и обрадуйте своих близких.
Как приготовить классический маковник, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт "Блюда".
Для теста:
Для начинки:
Дрожжи разведите в теплом молоке, добавьте 1 ст. ложку сахара и оставьте опару в теплом месте на 10-15 минут, чтобы она подошла.
Разотрите масло с сахаром, добавляя по одному желтку. Затем добавьте опару и начинайте засыпать муку. Замесите тесто. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место, чтобы подошло.
Орехи нужно порубить. Изюм запарить кипятком на 10-15 минут, чтобы он стал мягким. Мак несколько раз запарить кипятком. Отцедить и растереть, добавив сахар.
В кастрюльке растопить масло и мед, добавить мак и немного подогреть. В теплую массу добавить орехи с изюмом. Белок сбить в густую пену и аккуратно ввести в массу.
Тесто разделить на четыре части, раскатать, на каждую выложить начинку и свернуть в рулеты. Разложить на противень, смазанный растительным маслом, и дать еще раз подойти. Смазать рулеты взбитым яйцом и выпекать при температуре 200 градусов 35-40 минут.
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