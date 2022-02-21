Самая сильная зеркальная дата в году: что строго запрещено делать 22.02.2022

22 февраля 2022 года нас ждет уникальная зеркальная дата, которая считается самой сильной в году. Энергетически мощный день способен как решить многие наши проблемы, исполнить мечты и желания, так и наоборот - навредить. Важно помнить, как нельзя себя вести в этот день.

Что запрещено делать 22 февраля - читайте ниже в нашем материале Styler .

Почему эта дата особенная

22.02.2022 - особенный день еще и потому, что это дата-палиндром - она читается одинаково с обеих сторон. За последние тысячу лет таких дат было всего 60.

Астрологи и нумерологи говорят, что в этот день нужно загадывать желания, планировать судьбоносные вещи. Ведь этот день может принести вам невероятную удачу.

Эксперты советуют 22 февраля быть предельно внимательными и следить за любыми знаками Вселенной.

Что нельзя делать в зеркальные даты

Ругаться, ревновать, конфликтовать - это очень опасно, ведь негативный посыл во Вселенную может вам навредить в будущем.

Желать зла сгоряча - может обернуться против желающего.

Проявлять негатив, агрессию, обижать людей, особенно близких - все это может вернуться в стократном размере.

Загадывать желания, которые качаются других людей или направлены на что-то плохое.

"Именно в зеркальную дату ваши слова, эмоции и поступки будут возвращаться к вам, подобно зеркалу отражаться на вас или ваших близких. Поэтому долой уныние, зависть, злобу и другие, разрушающие вас чувства", - говорит астролог Виктория.

Загадывайте желания и делайте только хорошее в этот день

Считается, что этот день - самый лучший в 2022 году, чтобы загадывать заветное желание. Самое удачное время в 22:22.

В этот день можно: