Найсильніша дзеркальна дата в році: що суворо заборонено робити 22.02.2022
22 лютого 2022 року нас чекає унікальна дзеркальна дата, яка вважається найсильнішою в році. Енергетично потужний день здатний як вирішити багато наших проблем, виконати мрії і бажання, так і навпаки - нашкодити. Важливо пам'ятати, як не можна себе вести в цей день.
Що заборонено робити 22 лютого-читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Чому ця дата особлива
22.02.2022 - особливий день ще й тому, що це дата-паліндром - вона читається однаково з обох сторін. За останні тисячу років таких дат було всього 60.
Астрологи і нумерологи кажуть, що в цей день потрібно загадувати бажання, планувати доленосні речі. Адже цей день може принести вам неймовірну удачу.
Експерти радять 22 лютого бути гранично уважними і стежити за будь-якими знаками Всесвіту.
Що не можна робити в дзеркальні дати
- Лаятися, ревнувати, конфліктувати - це дуже небезпечно, адже негативний посил у Всесвіт може вам нашкодити в майбутньому.
- Бажати зла зопалу - може обернутися проти бажаючого.
- Проявляти негатив, агресію, ображати людей, особливо близьких - все це може повернутися в стократному розмірі.
- Загадувати бажання, які гойдаються інших людей або спрямовані на щось погане.
"Саме в дзеркальну дату ваші слова, емоції і вчинки будуть повертатися до вас, подібно дзеркалу відбиватися на вас або ваших близьких. Тому геть зневіру, заздрість, злобу та інші, що руйнують вас почуття", - говорить астролог Вікторія.
Загадуйте бажання і робіть тільки хороше в цей день
Вважається, що цей день - найкращий в 2022 році, щоб загадувати заповітне бажання. Найвдаліший час о 22:22.
У цей день можна:
- починати нові стосунки,
- запускати бізнес,
- будувати плани на майбутнє,
- грати весілля,
- робити пропозицію руки і серця,
- зізнаватися в коханні.
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