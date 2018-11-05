Украинская армия вошла в топ-30 сильнейших вооруженных сил мира

Фото: украинская армия (РБК-Украина/Виталий Носач)

В рейтинге сильнейших армий Европы Украина на 10 месте

Украинские вооруженные силы заняли 29 место в рейтинге сильнейших армий мира по версии проекта Global Firepower. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные рейтинга армий по индексу силы (PowerIndex).

Всего в рейтинге представлены 136 стран. Индекс силы специалисты определяли по 55 критериям. Эксперты фокусировались не на количестве оружия, а его разнообразии. Также при ранжировании не учитывались ядерные запасы, хотя их наличие было бонусом.

По данным Global Firepower, у Украины с населением в 44 миллиона есть 1,18 миллиона человек военного персонала, из которых актив - 182 тысячи, а 1 миллион - резерв. Оборонный бюджет Украины оценивается в 4,88 млрд долларов.

Исследователи оценили мощности Украины следующим образом: сила авиации - 240 воздушных судов, боевых танков - 2 214, боевых машин - 11 868, самоходной артиллерии - 1 302, тяговой артиллерии - 1 669, ракетных установок - 625, актив Военно-морских сил - 25 судов.

В мировом рейтинге лидируют Соединенные Штаты Америки, второе - Россия, третье - Китай. Четвертой стала Индия. А замыкает топ-5 - войско Великобритании.

Издание Business Insider в этом рейтинге отобрало из всего перечня 25 самых мощных войск Европы. В нем Украина - на 10 строчке. А лидером является Россия.

Фото: топ-30 сильнейших войск мира (скрин/globalfirepower.com)

Напомним, в прошлом году Украинская армия также вошла в рейтинг самых сильных армий в мире. Тогда в списке было 133 страны, Украина заняла 30 строчку.