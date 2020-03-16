Самая сильная молитва, которая укрепит здоровье

Коронавирус привел к масштабной вспышке эпидемии в мире, но ни лекарство, ни вакцина пока не были найдены. Киевские власти призвали глав религиозных учреждений прекратить массовые богослужения и усилить санитарный контроль. По итогам этого обращения ПЦУ призвала своих прихожан делать поклоны иконам вместо их целования, но и попросила не паниковать. Все что остается христианам – упование на Бога и профилактика заболевания. Молитвы о здоровье и благополучии родных оберегают человека от случаев, в которых человек может инфицироваться.

В украинских храмах проводят службы от коронавируса. И это распространенная практика - Церкви во все времена отзывались на проблемы, которые беспокоят их прихожан. Церковь утверждает: молиться от коронавируса, как и от любой другой хвори, не постыдно. Наоборот - приветствуется.

Специальных молитв от коронавируса не существует, но есть целое множество молитв от болезней, для исцеления.

Молитва, которая укрепит здоровье

Призываю Высшие Силы, услышьте мою просьбу и придите ко мне на помощь. Прошу, даруйте благословение свое Рабам Божьим. (перечисляйте имена всех, за кого молитесь). Защитите их от бед и несчастий, укройте своими Крылами от врагов и завистников. Наполните их Силой Небесной, чтобы они несли в мир добро и процветание, в здравии пребывая. Аминь.

Эта молитва универсальная, ее можно читать и для родных, и для себя. Также хорошо будет, если вы посетите церковную службу и поставите свечку, но при этом, не нарушая правила санитарного контроля в церквях.

Также в церкви считается, что молитва Николаю Чудотворцу является одной из самых сильных.

О, Николай Всесвятой, угодник Господней, вечный заступник наш, и повсюду во всех бедах помощник наш. Помоги мне, Божьему рабу (имя), унылому и грешному, в настоящей жизни, попроси Господа даровать мне оставление грехов моих, ибо согрешил я делом, словом, в помыслах и всеми своими чувствами. Помоги мне окаянному, Святой Чудотворец, попроси Господа нашего о здравии крепком, избавь меня от мучений и мытарств. Аминь.

Можно обращаться и к другим святым, главное – делать это с открытым сердцем, чистыми помыслами, горячим желанием вновь обрести здоровье и верить в то, что это обязательно произойдет.

Напомним, что ранее ученые в Китае сделали открытие в борьбе с коронавирусом.

Также мы писали, что во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали восемь человек.