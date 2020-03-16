Найсильніша молитва, яка зміцнить здоров'я

Коронавірус призвів до масштабного спалаху епідемії у світі, але ні ліки, ні вакцина поки не були знайдені. Київська влада закликала голів релігійних установ припинити масові богослужіння і посилити санітарний контроль. За підсумками цього звернення ПЦУ закликала своїх прихожан робити поклони іконам замість їх цілування, але і попросила не панікувати. Все що залишається християнам – уповання на Бога та профілактика захворювання. Молитви про здоров'я і благополуччя рідних оберігають людину від випадків, у яких людина може інфікуватися.

В українських храмах проводять служби від коронавіруса. І це поширена практика - Церкви у всі часи відгукувалися на проблеми, які турбують їх парафіян. Церква стверджує: молитися коронавіруса, як і від будь-якої іншої хвороби, не ганебно. Навпаки - вітається.

Спеціальних молитов від коронавіруса не існує, але є ціла безліч молитов від хвороб, для зцілення.

Молитва, яка зміцнить здоров'я

Закликаю Вищі Сили, почуйте моє прохання і прийдіть до мене на допомогу. Прошу, даруйте своє благословення Рабам Божим. (перераховуйте імена всіх, за кого молитесь). Захистіть їх від бід і нещасть, укрийте своїми Крилами від ворогів та заздрісників. Наповніть їх Силою Небесною, щоб вони несли у світ добро і процвітання, в здоров'ї перебуваючи. Амінь.

Ця молитва універсальна, її можна читати й для рідних, й для себе. Також добре буде, якщо ви відвідаєте церковну службу і поставите свічку, але при цьому, не порушуючи правила санітарного контролю у церквах.

Також у церкві вважається, що молитва Миколі Чудотворцю є однією з найсильніших.

Про, Микола Всесвятий, угодник Господній вічний заступник наш, і всюди у всіх бідах наш помічник. Допоможи мені, рабові Божому (ім'я), смутному і грішному, в справжньому житті, попроси Господа дарувати мені відпущення гріхів моїх, бо я згрішив справою, словом, у помислах і всіма своїми почуттями. Допоможи мені окаянному, Святий Чудотворець, попроси Господа нашого про міцне здоров'я, визволи мене від мук і поневірянь. Амінь.

Можна звертатися і до інших святих, головне – робити це з відкритим серцем, чистими помислами, гарячим бажанням знову знайти здоров'я і вірити в те, що це обов'язково станеться.

Нагадаємо, що раніше вчені в Китаї зробили відкриття в боротьбі з коронавірусом.

Також ми писали, що у Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували вісім осіб.