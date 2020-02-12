Самая простая афера: эксперт рассказал, как не попасть на удочку мошенников

Мошенничество в Украине (Фото: freepik.com)

Специалист по безопасности дал совет, как быстро разоблачить мошенника по телефону

Мошенники в Украине регулярно придумывают новые изощренные способы обмана доверчивых граждан. Однако существуют и старые схемы, которые работают по много лет, несмотря на то, что они уже давно были раскрыты.

Одной из таких мошеннических схем является обман с помощью смс-информирования о крупном выигрыше или подарке. Такие сообщения после раскрытия пошли на спад, но на данный момент фиксируется активизация именно этих мошеннических схем.

Схема обмана

Жертва получает сообщение о выигрыше или подарке. Потом мошенники просят перечислить 1% от стоимости автомобиля, крупной техники или другого приза. После этого, по заверениям афериста, подарок поедет к своему обладателю. Однако эта схема нужна лишь только для того, чтобы получить эти самые 1%.

Как не попасть на удочку аферистов

Эксперт по безопасности Сергей Кириленко отмечает, что эта схема относится к классическому мошенничеству. Он сразу предупреждает, что ни в коем случае нельзя давать свои персональные данные, а уже тем более – отправлять деньги совершенно незнакомым людям.

"Если вы даже выиграли приз, то с вами должны связаться юридический или маркетинговый отдел конкретной компании. Сообщить вам, например, о налогах, которые вы обязаны будете заплатить если вы получаете этот приз. Но никаких личных переводов средств компаниям, которые могут разыгрывать, вы делать не будете", - рассказал эксперт в комментарии для издания "Сегодня".

Он порекомендовал обязательно спрашивать адрес офиса, в который нужно подъехать, чтобы выяснить все обстоятельства получения приза или выигрыша. Как правило, мошенники назвать его не могут и после этого можно сразу класть трубку.

