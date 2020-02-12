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Найпростіша афера: експерт розповів, як не потрапити на вудку шахраїв

STYLERЖиття    12.02.2020 - 09:04
Найпростіша афера: експерт розповів, як не потрапити на вудку шахраїв
Шахрайство в Україні (Фото: freepik.com)

Фахівець з безпеки дав пораду, як швидко викрити шахрая по телефону

Шахраї в Україні регулярно придумують нові витончені способи обману довірливих громадян. Однак існують і старі схеми, які працюють багато років, всупереч тому, що вони вже давно були розкриті.

Однією з таких шахрайських схем є обман з допомогою смс-інформування про великий виграш чи подарунку. Такі повідомлення після розкриття пішли на спад, але на даний момент фіксується активізація саме цих шахрайських схем.

Схема обману

Жертва отримує повідомлення про виграш або подарунок. Потім шахраї просять перерахувати 1% від вартості автомобіля, великої техніки чи іншого призу. Після цього, за запевненням афериста, подарунок поїде до свого власникові. Однак ця схема потрібна лише тільки для того, щоб отримати ці самі 1%.

Як не потрапити на вудку аферистів

Експерт з безпеки Сергій Кириленко зазначає, що ця схема відноситься до класичного шахрайства. Він відразу попереджає, що ні в якому разі не можна давати свої персональні дані, а вже тим більше – відправляти гроші абсолютно незнайомим людям.

"Якщо ви навіть виграли приз, то з вами повинні зв'язатися юридичний або маркетинговий відділ конкретної компанії. Повідомити вам, наприклад, про податки, які ви зобов'язані будете сплатити, якщо ви отримуєте цей приз. Але ніяких особистих переказів коштів компаніям, які можуть проводити розіграш, ви робити не будете", - розповів експерт в коментарі для видання "Сьогодні".

Він порекомендував обов'язково запитувати адресу офісу, в який потрібно під'їхати, щоб з'ясувати всі обставини отримання призу або виграшу. Як правило, шахраї назвати його не можуть і після цього можна відразу класти трубку.

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