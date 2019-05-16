Самая богатая певица Украины раскритиковала Полякову: все подробности

Камалия высказалась об украинском шоубизнесе и о популярной певице Оле Поляковой. В частности, Камалия заявила, что ей сложно петь для украинцев, которым нужны песни о "шлепках" (известная песня Поляковой). Об этом она рассказала в интервью "КП в Украине".

При этом Камалия отметила, что такие песни, как "шлепки" - это не ее формат. Ее уровень - это джаз, соло, блюз, классика.

"Мое внутреннее содержание намного сложнее. Но я очень хочу работать для своих земляков, для украинской публики. Мне хочется научить их эстетике. Когда они привыкнут к более простым моим песням, тогда я дам им что-то сложнее", - отметила Камалия.

Камалия раскритиковала Олю Полякову (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Певица готовится к туру по Украине и адаптирует европейские песни под украинского слушателя. Камалия также подчеркнула, что украинцы еще не доросли до уровня европейского слушателя. Поскольку в Европе любят музыку намного сложнее, даже если речь идет о поп-музыке.

Напомним, что Камалия рассказала о том, что думает ее муж Мохаммад Захур об эротических сценических образах певицы.

Ранее сообщалось о том, что Камалия хотела уйти от супруга-миллиардера после того, как почувствовала себя вещью.

Мы также писали о том, что Камалия откровенно рассказала о своем детстве и призналась, что ее отец был садистом.