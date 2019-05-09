Мой отец бил меня: украинская певица раскрыла правду о своем детстве

Украинская певица рассказала, что ее отец был садистом (Коллаж РБК-Украина)

Артистка рассказала, что отец много лет избивал ее и ее мать

Известная украинская певица Камалия (настоящее имя - Наталья Викторовна Захур (в девичестве Шмаренкова) рассказала откровенно о своем детстве и призналась, что ее отец был садистом. Об этом она рассказала в передаче "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Отец Камалии был военным летчиком, его звали Виктор Шмаренков. В детстве она часто переезжала с родителями, и как она призналась, страдала от постоянных побоев и издевательств.

"Так, например, детство было замечательное, все хорошо, если бы не "но". То есть я постоянно находилась в стрессовом состоянии, потому что мой отец бил мою маму. И также переходил на меня. Потому что я плакала, я просила этого не делать. У меня были от портупеи такие прямо кровавые кровоизлияния, кровоподтеки и все. Отец был садистом. Если он входил в ярость – все", - откровенно рассказала Камалия.

Камалия со своей семьей (instagram.com/kamaliyaofficial)

Когда она подросла, то стала инициатором развода между родителями, так как начала понимать, что отец превратил ее жизнь и жизнь ее матери в ад.

"Да, я стала инициатором развода, потому что я уже боялась, мы с мамой боялись идти домой. Это превратило жизнь в ад просто, как только видели свет в окне - все это он дома, нас уже начинало трясти с мамой. Мы и ночевали на улице, и он с ножом на меня бросался. Если бы я не отскочила вовремя...", - рассказала артистка.

После того, как родители Камалии развелись, она не общалась с отцом более десяти лет. А он, после того как дочь стала известной певицей, дал несколько интервью, в которых обвинил ее в равнодушии и скупости. Но потом певица узнала, что он находится в тяжелом состоянии и протянула ему руку помощи.

"Просто мне сказали, что он в очень плачевном состоянии и мне нужно было что-то делать, потому что я понимала, что, если я что-то не сделаю, я потом всю жизнь себя буду корить, что я его не вытащила из этого состояния. Я его долго лечила от алкогольной зависимости и, надеюсь, что его вылечила", - добавила артистка.

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