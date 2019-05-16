Найбагатша співачка України розкритикувала Полякову: усі подробиці

Камалія висловилася про український шоубізнес і про популярну співачку Олю Полякову. Зокрема, Камалія заявила, що їй складно співати для українців, яким потрібні пісні про "шльопки" (відома пісня Полякової). Про це вона розповіла в інтерв'ю "КП в Україні".

При цьому Камалія зазначила, що такі пісні, як "шльопки" - це не її формат. Її рівень - це джаз, соло, блюз, класика.

"Мій внутрішній зміст набагато складніший. Але я дуже хочу працювати для своїх земляків, для української публіки. Мені хочеться навчити їх естетики. Коли вони звикнуть до більш простих моїх пісень, тоді я дам їм щось складніше", - зазначила Камалія.

Камалія розкритикувала Олю Полякову (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Співачка готується до туру по Україні та адаптує європейські пісні під українського слухача. Камалія також підкреслила, що українці ще не доросли до рівня європейського слухача. Оскільки в Європі люблять музику набагато складніше, навіть якщо мова йде про поп-музику.

Нагадаємо, що Камалія розповіла про те, що думає, що її чоловік Мохаммад Захур про еротичних сценічних образах співачки.

Раніше повідомлялося про те, що Камалія хотіла піти від чоловіка-мільярдера після того, як відчула себе річчю.

Ми також писали про те, що Камалія відверто розповіла про своє дитинство і зізналася, що її батько був садистом.