Автосалони відкрились, покупців немає. У Росії почали продавати "ганебні" "Москвичі" (фото)

Що не так із "Москвичем"

Як повідомляють росЗМІ, продаж російських автівок розпочався ще в кінці минулого року, проте про це ніхто не знав. Річ у тому, що для "Москвичів" не могли знайти салони, тому вони "тулилися" в приміщеннях інших фірм.

Важливо сказати, що нові салони для відомої радянської фірми ніхто не будував. Підрядники взяли та просто переобладнали салони тих марок, які пішли з російського ринку. Наприклад, Renault, Ford, Skoda, Land Rover і навіть Rolls-Royce.

Часто в Росії можна зустріти картину, коли на вивісці написано одне, а в салоні інше. Це точна характеристика "Москвича".

Автомобіль "російського виробництва" на базі JAC (фото: росЗМІ)

Як пишуть російські медіа, вранці 3 березня на одному з автосалонів "Москвича" ще висіла вивіска Peugeot.

"Робітники вже зняли напис і на той же чорний фон готувалися кріпити білі літери "Москвич", - розповідають очевидці.

Потрібно сказати, що ці літери мають той самий вигляд, що й 75 років тому. Тобто автомобіль, може, й зробили, але модернізувати його думки у росіян не було.

До слова, робили "Москвич" навіть не росіяни, а китайці. Машина є повною копією JAC JS4 і майже повністю складається з китайських деталей.

Варто зауважити, що найперший, ще "совєтський" "Москвич 400" також був копією іномарки Opel Kadett.

Чи є серед росіян попит на власні авто?

РосЗМІ пишуть, що цікавилися "Москвичами" в різних салонах, та щоразу в розмові продавці згадували про інші представлені іномарки.

Можна припустити, що вимоги російського бренду до дилерів за площею та оформлення шоурумів з авто мінімальні. Добре, що моделей "Москвича" поки тільки дві.

Один із продавців у коментарі росЗМІ зізнався, що за минулий місяць йому вдалося продати лише вісім машин. Чи то в росіян грошей немає, чи то зацікавленості до продукту своєї "великої" держави.

Автомобіль "Москвич" (фото: росЗМІ)

А що з комплектацією "Москвича"

По-перше, комплектацій всього дві, і вони відрізняються лише механічною або автоматичною коробкою передач. Немає ні повного приводу, ні більш демократичного двигуна, який би знизив базову вартість.

По-друге, машина з "коробкою автомат" коштує 2 035 000 рублів. Це зовсім не дешевше відомих китайських конкурентів.

Автомобіль російського виробництва "Москвич" (фото: росЗМІ)

Крім того, "Москвичі" не готові до зими, адже автомобілі не обладнані підігрівом сидінь, лобового скла та керма. Щоправда, його можна встановити за додаткову плату в 15 тисяч рублів.

Політика досить дивна, тому що навіть в автомобілях не найвищого класу такі базові речі завжди присутні.

Продавці припускають, що покращити ситуацію з продажами на фоні всіх цих недоліків "Москвича" могли б знижки. Проте навіть поступки в ціні не зроблять російські машини цікавими для росіян, які так люблять кричати про свою "могутню та велику" країну.

Тим часом у соцмережах ці машини самі ж росіяни називають "ганьбою" і "повним лайном".