Автосалоны открылись, покупателей нет. В России начали продавать "позорные" "Москвичи" (фото)

В России приступили к продаже автомобилей "Москвич". Однако с самого начала у них все пошло кувырком. Для размещения товара не было индивидуальных салонов, а покупатели не слишком интересуются машинами "отечественного производства".
Об этом "позоре" пишут сами же росСМИ и рассказывают юзеры социальных сетей.
Как сообщают росСМИ, продажи российских автомобилей начались еще в конце прошлого года, однако об этом никто не знал. Дело в том, что для "Москвичей" не могли найти салоны, потому они "ютились" в помещениях других фирм.
Важно сказать, что новые салоны для известной советской фирмы никто не строил. Подрядчики взяли и просто переоборудовали салоны марок, которые ушли из российского рынка. К примеру, Renault, Ford, Skoda, Land Rover и даже Rolls-Royce.
Часто в России можно встретить картину, когда на вывеске написано одно, а в салоне другое. Это четкая черта "Москвича".
Автомобиль "российского производства" на базе JAC (фото: росСМИ)
Как пишут российские СМИ, утром 3 марта на одном из автосалонов "Москвича" еще висела вывеска Peugeot.
"Рабочие уже сняли надпись и на тот же черный фон готовились крепить белые буквы "Москвич"", - рассказывают очевидцы.
Надо сказать, что эти буквы выглядят так же, как и 75 лет назад. То есть автомобиль, может быть, и сделали, но модернизировать его ума у россиян не было.
К слову, делали "Москвич" даже не россияне, а китайцы. Машина представляет собой полную копию JAC JS4 и почти полностью состоит из китайских деталей.
Стоит отметить, что первый, еще "советский" "Москвич 400" также был копией иномарки Opel Kadett.
РосСМИ пишут, что интересовались "Москвичами" в разных салонах, но каждый раз в разговоре продавцы упоминали о других представленных иномарках.
Можно предположить, что требования российского бренда к дилерам по площади и оформлению шоурумов с авто минимальны. Хорошо, что моделей "Москвича" пока только две.
Один из продавцов в комментарии РосСМИ признался, что за прошлый месяц ему удалось продать всего восемь машин. То ли у россиян денег нет, то ли заинтересованности в продукте своего "большого" государства.
Автомобиль "Москвич" (фото: росСМИ)
Во-первых, комплектаций всего две, и они отличаются только механической или автоматической коробкой передач. Нет ни полного повода, ни более демократичного двигателя, снизившего базовую стоимость.
Во-вторых, машина с "коробкой автомат" стоит 2 035 000 рублей. Это совсем не дешевле известных китайских конкурентов.
Автомобиль "Москвич" (фото: росСМИ)
Кроме того, "Москвичи" не готовы к зиме, ведь автомобили не оборудованы подогревом сидений, лобового стекла и руля. Правда, его можно установить за дополнительную плату в 15 тысяч рублей.
Политика довольно странная, потому что даже в автомобилях не самого высшего класса такие базовые вещи всегда есть.
Продавцы предполагают, что улучшить ситуацию с продажами на фоне всех этих недостатков "Москвича" могли бы скидки. Однако даже уступки в цене не сделают российские машины интересными для россиян, так любящих кричать о своей "могучей и великой" стране.
Между тем в соцсетях эти машины сами же россияне называют "позором" и "полным дерьмом".
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