Сало корисне чи ні? Експерт спростував найпоширеніші міфи
Сало називають українською суперїжею. Та чи достатньо ми про нього знаємо? Адже за століття навколо цього продукту виникло чимало міфів.
Які найпоширеніші твердження про сало насправді є міфами, роз'яснив експерт із здорового харчування і фітнес-тренер Віктор Мандзяк.
Сало не поступається за користю рибному жиру
У рибному жирі є незамінні кислоти. В салі їх нема взагалі. Загалом жирна морська риба багата на омега-3 жирні кислоти, яких в салі дуже мало.
Сало містить незамінні амінокислоти
Це стандартна маніпуляція продавців сала: вони на цьому акцентують, але мовчать про кількість тих амінокислот в салі. І їх там півтора грама на 100 грамів продукту.
Щоб задовольнити добову потребу в амінокислотах за рахунок сала, треба спожити його 4,5 кілограма. А якщо людина худне, то все 6,6 кілограма цієї смакоти. Така кількість сала дасть організму 53 тис. калорій, що в 35 разів перевищує бажану добову калорійність раціону.
Сало покращує роботу жовчного
Процеси травлення - злагоджений механізм, нам не треба намагатись цілеспрямовано стимулювати жовчний міхур. Все, на що варто звернути увагу здоровій людині в плані харчування - кількість калорій і речовин, які вона отримує з їжею.
Сало корисне жиророзчинними вітамінами
Наявність цих речовин нічого не говорить про їхню кількість. Добова норма вітаміну Е - 15 мг, в 100 грамах сала - 0,6 мг. Відповідно, щоб закрити цю добову норму треба спожити всього 2,5 кілограма сала.
"Сало - дуже калорійний продукт з великою кількістю насиченого жиру, низькою поживною цінністю. Не наїдайтесь ним, ласуйте", - підсумував Мандзяк.
До речі, днями експерт з харчування дав просту відповідь, чому худнуть закохані.
Нагадуємо, раніше ми розповідали про 7 міфів про каву, які заважають нам насолоджуватись напоєм.