7 міфів про каву, які заважають нам насолоджуватись напоєм

Попри те, що кава є найпопулярнішим напоєм у світі, багато хто відмовляє собі у задоволенні насолоджуватись нею щоранку. Причиною цьому стали твердження про напій, які насправді виявились міфами.

Що варто знати про каву, аби спокійно її споживати і не турбуватись про ймовірну для здоров'я шкоду, читайте у Styler.

Спричиняє безсоння

Побутує думка, що кава, яку ви споживаєте до обіду, здатна викликати безсоння. Так, цей напій містить сильний стимулятор - кофеїн, але він виводиться з організму протягом 4-7 годин. Тому, якщо вип'єте кави о 15-тій, вона не позбавить вас сну вночі.

Зневоднює організм

Кофеїн справді має сечогінні властивості. Але ж каву готують на воді, відповідно вона поповнює водний баланс організму й нейтралізує дію кофеїну. Тому регулярне вживання кави не призводить зневоднення.

Допомагає протверезіти

Кава дійсно може помогти людині, яка перебуває в стані сп'яніння, відчути себе бадьорішою. Проте вона не нейтралізує дію алкоголю, а лише дає хибне відчуття, що в такому стані людина здатна керувати автівкою тощо.

Викликає захворювання серця

Якщо випиваєте до трьох кружок кави на добу - будьте спокійні, вона суттєво не нашкодить здоров'ю. Проте може на деякий час підвищити тиск, але не стати причиною збільшення рівня холестерину чи серцево-судинних хвороб.

Сприяє схудненню

Кава притуплює апетит і може трохи прискорити метаболізм. Але нема доказів того, що вона сприяє схудненню.

Шкодить зубам і яснам

Вчені дослідили, що кава не лише не несе шкоди для зубів, а й навпаки зміцнює їх, перешкоджаючи виникненню тріщин у зубах.