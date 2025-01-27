Біженка з України вразила британське шоу і отримала 4 млн грн за свою надихаючу історію

Українка Яна Смагло виїхала з України після повномасштабного вторгнення Росії. Вона проживала у Харкові й змушена була шукати захисту в іншій країні. Вона поїхала з невеликим рюкзаком та ноутбуком і опинилася в Лідсі, Британія, де розпочала свій модний бізнес. І історія Яни так вразила інвесторів, що вони виділили їй 4 млн гривень на розвиток (80 000 фунтів стерлінгів).

Що відомо про Яну Смагло та як їй вдалося привабити інвесторів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Хто така Яна Смагло

Яні - 32 роки, вона більшу частину свого життя прожила в Харкові. З часом дівчина переїхала до Києва, де розпочала модний бізнес - Яна модельєр жіночого одягу та білизни. Протягом 8 років вона володіла брендом одягу преміум-класу та виробничою компанію.

Коли Росія вторглася до України, Яна прокинулася від звуку бомб, які падали біля її дому. Вона зібралася за лічені хвилини та поїхала шукати безпечне місце за кордоном. З собою вона мала тільки ноутбук та рюкзак. Бізнес довелося залишити.

Друзі з Західного Йоркширу запропонували їй житло і Яна отримала візу до Британії. І все, чого вона хотіла - відновити свій бізнес, самостійно себе забезпечувати. І коли їй це вдалося, вона почала пропонувати роботу іншим українським біженцям, які були поруч.

У Британії Яна відродила свій бізнес та бренд "Неня" (Nenya) - виробник українського одягу для жінок. Вона вклала у бізнес всі свої заощадження, а це було близько 260 000 гривень. За рік жінці вдалося заробити понад 100 000 фунтів стерлінгів (понад 5 млн гривень).

Яна Смагло отримала в Британії від інвесторів 4 млн (фото: instagram.com/ysmaglo)

Лігво драконів та інвестори

У Британії є шоу, яке допомагає молодим підприємцям - Dragons Den (Лігво драконів). Це реаліті-шоу BBC, у якому підприємці-початківці пропонують свої ідеї, щоб спробувати отримати інвестиції від "Драконів".

"Дракони" - це мільярдери Дебора Мідден, Пітер Джонс, Сара Девіс, Теджа Лалвані та Тукер Сулейман. Вони запрошують підприємців, слухають їхні ідеї та виносять вердикт - чи готові вкласти гроші в бізнес та яку суму.

Саме туди направилася Яна, щоб отримати додаткові інвестиції для розвитку свого бізнесу. Їй довелося брати позику у фінансових установах Британії, але для біженців там дуже суворі умови.

"На жаль, як біженець, я не можу брати позики в будь-яких фінансових установах, тому що вони очікують, що ви повернете позику за шість місяців до закінчення дії вашої візи, і це може вплинути на ваше поточне фінансове становищі, тому це для мене не мало сенсу", - пояснила Яна.

Вона додала, що зрозуміла, що їй потрібно знайти людину, яка повірить у неї та зможе побачити перспективи.

Українка розкрутила в Британії новий бізнес та знайшла інвесторів (фото: instagram.com/ysmaglo)

На шоу Яна хотіла отримати 80 000 стерлінгів (близько 4 млн гривень) за 10% свого бізнесу. Вона розповіла, як приїхала до країни з одним рюкзаком, але вже за рік брала участь у показі мод.

"Неня - зроблено в Україні, з любов'ю та відвагою", - сказала вона інвесторам після емоційного виступу.

Інвестори з захватом слухали розповідь українки та зізналися, що вона їх надихнула.

"Це не те що ти залишив свою країну і забув за неї, і будуєш тут нове життя. У моєї сестри живе українка, її син працює у мене, і я щодня чую про занепокоєння. Я була дуже зворушена, вона мене надихнула", - сказала Дебора Мідден.

Коли Яну спитали, де б вона хотіла бути через п'ять років, вона відповіла так:

"Я хочу бути найбільшою дистриб'юторською компанією, і загалом я не хочу зупинятися на модному бізнесі, я хочу додати дещо з того, що ми виробляли найкраще в Україні та доносити його до всього світу. Скажімо, коли ти втрачаєш все, над чим працював, і свій дім, і тобі потрібно побудувати своє життя заново - це сильно спонукає. Крім того, я хочу допомогти та зробити щось для своєї країни".

Емоційна історія Яни вразила серця "Драконів" і вона отримала одразу чотири пропозиції. Один з "Драконів" хвилювався, що в бізнес у його нинішньому вигляді неможливо інвестувати та варто об'єднатися з іншими інвесторами. Однак інші запропонували Яні усю суму та вказали, що вірять у її розвиток.

Зі всіх пропозицій українка обрала дві та розділила по 5% між двома "Драконами", Деборою та Стівеном, як увійдуть в правління.