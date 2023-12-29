Салат "Ялинка" з куркою та грибами: ця ефектна страва обов'язково має бути на столі

На новорічний стіл усі готують гарні святкові страви. Головним символом Нового року є ялинка, тому чудовим варіантом стане приготувати салат у форм такого дерева. Зовні від повністю буде нагадувати новорічне дерево.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Життя Любителя Готувати".
Новорічний салат "Ялинка" можна подавати як теплим, так і холодним, в залежності від ваших уподобань. Ззовні він виглядає яскраво й апетитно, тому гості будуть в захваті.
Для приготування салату підготуйте такі інгредієнти:
Спочатку перед запіканням курятину попередньо замаринуйте в соєвому соусі, солі, перці та меду. Далі печериці дрібно наріжте й обсмажте на олії до зарум’янення, посоліть та посипте розмарином.
Після цього яйця збийте з сіллю та посмажте з маси яєчний млинець з двох сторін. Наріжте його невеликими шматочками.
Далі промитий чорнослив наріжте шматочками, а волоські горіхи посічіть. Огірок наріжте тонкими подовгастими кружальцями.
В кінці у миску викладіть всі інгредієнти, крім огірка, додайте майонез і перемішайте. На тарілку викладіть салат у формі ялинки і прикрасьте кружальцями огірка.
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