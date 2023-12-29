Салат "Елка" с курицей и грибами: это эффектное блюдо обязательно должно быть на столе

На новогодний стол все готовят праздничные блюда. Главным символом Нового года является елка, поэтому отличным вариантом станет приготовить салат в форме такого дерева. Внешне он полностью будет напоминать новогоднее дерево.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Життя Любителя Готувати".
Новогодний салат "Елка" можно подавать как теплым, так и холодным, в зависимости от ваших предпочтений. Снаружи он смотрится ярко и аппетитно, поэтому гости будут в восторге.
Для приготовления салата подготовьте следующие ингредиенты:
Сначала перед запеканием курятину предварительно замаринуйте в соевом соусе, соли, перце и меде. Далее шампиньоны мелко нашинкуйте и обжарьте на масле до зарумянивания, посолите и посыпьте розмарином.
После этого яйца взбейте с солью и пожарьте из массы яичный блинчик с двух сторон. Нарежьте его небольшими кусочками.
Далее промытый чернослив нарежьте кусочками, а грецкие орехи порубите. Огурец нарежьте тонкими продолговатыми кружочками.
В конце в миску выложите все ингредиенты, кроме огурца, добавьте майонез и перемешайте. На тарелку выложите салат в форме елки и украсьте кружочками огурца.
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