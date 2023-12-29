Салат "Елка" с курицей и грибами: это эффектное блюдо обязательно должно быть на столе

Что понадобится

Новогодний салат "Елка" можно подавать как теплым, так и холодным, в зависимости от ваших предпочтений. Снаружи он смотрится ярко и аппетитно, поэтому гости будут в восторге.

Для приготовления салата подготовьте следующие ингредиенты:

запеченное куриное филе - 150 г

шампиньоны - 300 г

соль - по своему вкусу

розмарин сушеный - 3 г

яйца куриные - 3 шт.

чернослив без косточек - 50 г

грецкие орехи - 30 г

майонез - 4 ст.л

огурец свежий - 1 шт.

масло - 40 мл

Легкий способ приготовления

Сначала перед запеканием курятину предварительно замаринуйте в соевом соусе, соли, перце и меде. Далее шампиньоны мелко нашинкуйте и обжарьте на масле до зарумянивания, посолите и посыпьте розмарином.

После этого яйца взбейте с солью и пожарьте из массы яичный блинчик с двух сторон. Нарежьте его небольшими кусочками.

Далее промытый чернослив нарежьте кусочками, а грецкие орехи порубите. Огурец нарежьте тонкими продолговатыми кружочками.

В конце в миску выложите все ингредиенты, кроме огурца, добавьте майонез и перемешайте. На тарелку выложите салат в форме елки и украсьте кружочками огурца.

Рецепт салата "Елочка" (скриншот)