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Салат "Елка" с курицей и грибами: это эффектное блюдо обязательно должно быть на столе

Рецепт салата "Елка" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

На новогодний стол все готовят праздничные блюда. Главным символом Нового года является елка, поэтому отличным вариантом станет приготовить салат в форме такого дерева. Внешне он полностью будет напоминать новогоднее дерево.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Життя Любителя Готувати".

Что понадобится

Новогодний салат "Елка" можно подавать как теплым, так и холодным, в зависимости от ваших предпочтений. Снаружи он смотрится ярко и аппетитно, поэтому гости будут в восторге.

Для приготовления салата подготовьте следующие ингредиенты:

  • запеченное куриное филе - 150 г
  • шампиньоны - 300 г
  • соль - по своему вкусу
  • розмарин сушеный - 3 г
  • яйца куриные - 3 шт.
  • чернослив без косточек - 50 г
  • грецкие орехи - 30 г
  • майонез - 4 ст.л
  • огурец свежий - 1 шт.
  • масло - 40 мл

Легкий способ приготовления

Сначала перед запеканием курятину предварительно замаринуйте в соевом соусе, соли, перце и меде. Далее шампиньоны мелко нашинкуйте и обжарьте на масле до зарумянивания, посолите и посыпьте розмарином.

После этого яйца взбейте с солью и пожарьте из массы яичный блинчик с двух сторон. Нарежьте его небольшими кусочками.

Далее промытый чернослив нарежьте кусочками, а грецкие орехи порубите. Огурец нарежьте тонкими продолговатыми кружочками.

В конце в миску выложите все ингредиенты, кроме огурца, добавьте майонез и перемешайте. На тарелку выложите салат в форме елки и украсьте кружочками огурца.

Рецепт салата "Елочка" (скриншот)

 

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