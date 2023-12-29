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Салат "Ялинка" з куркою та грибами: ця ефектна страва обов'язково має бути на столі

П'ятниця 29 грудня 2023 15:53
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Салат "Ялинка" з куркою та грибами: ця ефектна страва обов'язково має бути на столі Рецепт салату "Ялинка" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

На новорічний стіл усі готують гарні святкові страви. Головним символом Нового року є ялинка, тому чудовим варіантом стане приготувати салат у форм такого дерева. Зовні від повністю буде нагадувати новорічне дерево.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Життя Любителя Готувати".

Що знадобиться

Новорічний салат "Ялинка" можна подавати як теплим, так і холодним, в залежності від ваших уподобань. Ззовні він виглядає яскраво й апетитно, тому гості будуть в захваті.

Для приготування салату підготуйте такі інгредієнти:

  • запечене куряче філе - 150 г
  • печериці - 300 г
  • сіль - до свого смаку
  • розмарин сушений - 3 г
  • яйця курячі - 3 шт.
  • чорнослив без кісточок - 50 г
  • волоські горіхи - 30 г
  • майонез - 4 ст.л
  • огірок свіжий - 1 шт.
  • олія - 40 мл

Легкий спосіб приготування

Спочатку перед запіканням курятину попередньо замаринуйте в соєвому соусі, солі, перці та меду. Далі печериці дрібно наріжте й обсмажте на олії до зарум’янення, посоліть та посипте розмарином.

Після цього яйця збийте з сіллю та посмажте з маси яєчний млинець з двох сторін. Наріжте його невеликими шматочками.

Далі промитий чорнослив наріжте шматочками, а волоські горіхи посічіть. Огірок наріжте тонкими подовгастими кружальцями.

В кінці у миску викладіть всі інгредієнти, крім огірка, додайте майонез і перемішайте. На тарілку викладіть салат у формі ялинки і прикрасьте кружальцями огірка.

Салат &quot;Ялинка&quot; з куркою та грибами: ця ефектна страва обов'язково має бути на століСалат &quot;Ялинка&quot; з куркою та грибами: ця ефектна страва обов'язково має бути на століСалат &quot;Ялинка&quot; з куркою та грибами: ця ефектна страва обов'язково має бути на століСалат &quot;Ялинка&quot; з куркою та грибами: ця ефектна страва обов'язково має бути на століСалат &quot;Ялинка&quot; з куркою та грибами: ця ефектна страва обов'язково має бути на століСалат &quot;Ялинка&quot; з куркою та грибами: ця ефектна страва обов'язково має бути на століРецепт салату "Ялинка" (скриншот)

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