Салат "Ялинка" з куркою та грибами: ця ефектна страва обов'язково має бути на столі

На новорічний стіл усі готують гарні святкові страви. Головним символом Нового року є ялинка, тому чудовим варіантом стане приготувати салат у форм такого дерева. Зовні від повністю буде нагадувати новорічне дерево.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube -канал "Життя Любителя Готувати".

Що знадобиться

Новорічний салат "Ялинка" можна подавати як теплим, так і холодним, в залежності від ваших уподобань. Ззовні він виглядає яскраво й апетитно, тому гості будуть в захваті.

Для приготування салату підготуйте такі інгредієнти:

запечене куряче філе - 150 г

печериці - 300 г

сіль - до свого смаку

розмарин сушений - 3 г

яйця курячі - 3 шт.

чорнослив без кісточок - 50 г

волоські горіхи - 30 г

майонез - 4 ст.л

огірок свіжий - 1 шт.

олія - 40 мл

Легкий спосіб приготування

Спочатку перед запіканням курятину попередньо замаринуйте в соєвому соусі, солі, перці та меду. Далі печериці дрібно наріжте й обсмажте на олії до зарум’янення, посоліть та посипте розмарином.

Після цього яйця збийте з сіллю та посмажте з маси яєчний млинець з двох сторін. Наріжте його невеликими шматочками.

Далі промитий чорнослив наріжте шматочками, а волоські горіхи посічіть. Огірок наріжте тонкими подовгастими кружальцями.

В кінці у миску викладіть всі інгредієнти, крім огірка, додайте майонез і перемішайте. На тарілку викладіть салат у формі ялинки і прикрасьте кружальцями огірка.

Рецепт салату "Ялинка" (скриншот)