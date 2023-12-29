ua en ru
Пт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Салат "Елка" с курицей и грибами: это эффектное блюдо обязательно должно быть на столе

Пятница 29 декабря 2023 15:53
UA EN RU
Салат "Елка" с курицей и грибами: это эффектное блюдо обязательно должно быть на столе Рецепт салата "Елка" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

На новогодний стол все готовят праздничные блюда. Главным символом Нового года является елка, поэтому отличным вариантом станет приготовить салат в форме такого дерева. Внешне он полностью будет напоминать новогоднее дерево.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Життя Любителя Готувати".

Что понадобится

Новогодний салат "Елка" можно подавать как теплым, так и холодным, в зависимости от ваших предпочтений. Снаружи он смотрится ярко и аппетитно, поэтому гости будут в восторге.

Для приготовления салата подготовьте следующие ингредиенты:

  • запеченное куриное филе - 150 г
  • шампиньоны - 300 г
  • соль - по своему вкусу
  • розмарин сушеный - 3 г
  • яйца куриные - 3 шт.
  • чернослив без косточек - 50 г
  • грецкие орехи - 30 г
  • майонез - 4 ст.л
  • огурец свежий - 1 шт.
  • масло - 40 мл

Легкий способ приготовления

Сначала перед запеканием курятину предварительно замаринуйте в соевом соусе, соли, перце и меде. Далее шампиньоны мелко нашинкуйте и обжарьте на масле до зарумянивания, посолите и посыпьте розмарином.

После этого яйца взбейте с солью и пожарьте из массы яичный блинчик с двух сторон. Нарежьте его небольшими кусочками.

Далее промытый чернослив нарежьте кусочками, а грецкие орехи порубите. Огурец нарежьте тонкими продолговатыми кружочками.

В конце в миску выложите все ингредиенты, кроме огурца, добавьте майонез и перемешайте. На тарелку выложите салат в форме елки и украсьте кружочками огурца.

Салат &quot;Елка&quot; с курицей и грибами: это эффектное блюдо обязательно должно быть на столеСалат &quot;Елка&quot; с курицей и грибами: это эффектное блюдо обязательно должно быть на столеСалат &quot;Елка&quot; с курицей и грибами: это эффектное блюдо обязательно должно быть на столеСалат &quot;Елка&quot; с курицей и грибами: это эффектное блюдо обязательно должно быть на столеСалат &quot;Елка&quot; с курицей и грибами: это эффектное блюдо обязательно должно быть на столеСалат &quot;Елка&quot; с курицей и грибами: это эффектное блюдо обязательно должно быть на столеРецепт салата "Елочка" (скриншот)

Ранее мы сообщали, что бутерброды со шпротами можно приготовить по-новому.

Также читайте, что категорически нельзя готовить на чугунной сковороде.

Читайте РБК-Украина в Google News
приготування страв салати приготування