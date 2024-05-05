Салат "Соняшник" на Великдень: ця швидка та ситна страва стане прикрасою вашого стола (відео)

Для приготування салату "соняшник" вам знадобляться такі інгредієнти:

300 грамів шампіньйонів

1 цибулина

1 куряче філе

4 яйця

150 грамів твердого сиру

оливка

1 банка кукурудзи

чипси

майонез.

Почнемо приготування. Відваріть філе та яйця (окремо). Потім обсмажте гриби та цибулю, натріть сир та починайте збирати салат. Він дуже швидко готується, але має неймовірно ефектний вигляд.

Спочатку викладіть нарізане філе, змажте перший шар майонезом. Потім рівномірно розподіліть гриби з цибулею та зробіть ще одну "сіточку" з соусу. Далі викладайте сир, знову майонез.

Потім додайте нарізані білки та ще один тонкий шар соусу. А зверху посипте салат натертими жовтками. Після цього рівномірно розкладіть кукурудзу та оливки (як показано на відео нижче).

І потім додайте "соняшнику" пелюсток - краєчка салат прикрасьте чипсами. На цьому все, швидка та ситна страва, яка вдало підійде на свято і просто так, готова.