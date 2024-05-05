RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Салат "Подсолнух" на Пасху: это быстрое и сытное блюдо станет украшением вашего стола (видео)

Быстрый салат, когда гости уже на пороге (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

На Пасху и другие праздники всегда хочется приготовить что-то не только вкусное, но и эффектное. И если вы ищете рецепт сытного и красивого салата - попробуйте приготовить "подсолнух" с грибами, кукурузой и куриным филе.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом салате на своей странице в Instagram рассказала фуд-блогерша с ником MariiAm.

Для приготовления салата "подсолнух" вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 300 граммов шампиньонов
  • 1 луковица
  • 1 куриное филе
  • 4 яйца
  • 150 граммов твердого сыра
  • оливка
  • 1 банка кукурузы
  • чипсы
  • майонез.

Начнем приготовление. Отварите филе и яйца (отдельно). Затем обжарьте грибы и лук, натрите сыр и начинайте собирать салат. Он очень быстро готовится, но выглядит невероятно эффектно.

Сначала выложите нарезанное филе, смажьте первый слой майонезом. Затем равномерно распределите грибы с луком и сделайте еще одну "сеточку" из соуса. Далее выкладывайте сыр, снова майонез.

Затем добавить нарезанные белки и еще один тонкий слой соуса. А сверху посыпьте салат натертыми желтками. После этого равномерно разложите кукурузу и оливки (как показано на видео ниже).

И затем добавьте "подсолнуху" лепестков - края салата украсьте чипсами. На этом все, быстрое и сытное блюдо, которое удачно подойдет на праздник и просто так, готово.

 

Напомним, недавно мы уже рассказывали, чем накрыть паску или десерт, чтобы не испортить глазурь.

Кроме того, ранее стало известно,что категорически запрещено делать и есть на Пасху.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПасхаРецептыСалаты