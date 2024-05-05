Салат "Подсолнух" на Пасху: это быстрое и сытное блюдо станет украшением вашего стола (видео)

Для приготовления салата "подсолнух" вам понадобятся следующие ингредиенты:

300 граммов шампиньонов

1 луковица

1 куриное филе

4 яйца

150 граммов твердого сыра

оливка

1 банка кукурузы

чипсы

майонез.

Начнем приготовление. Отварите филе и яйца (отдельно). Затем обжарьте грибы и лук, натрите сыр и начинайте собирать салат. Он очень быстро готовится, но выглядит невероятно эффектно.

Сначала выложите нарезанное филе, смажьте первый слой майонезом. Затем равномерно распределите грибы с луком и сделайте еще одну "сеточку" из соуса. Далее выкладывайте сыр, снова майонез.

Затем добавить нарезанные белки и еще один тонкий слой соуса. А сверху посыпьте салат натертыми желтками. После этого равномерно разложите кукурузу и оливки (как показано на видео ниже).

И затем добавьте "подсолнуху" лепестков - края салата украсьте чипсами. На этом все, быстрое и сытное блюдо, которое удачно подойдет на праздник и просто так, готово.