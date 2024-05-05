Салат "Подсолнух" на Пасху: это быстрое и сытное блюдо станет украшением вашего стола (видео)

На Пасху и другие праздники всегда хочется приготовить что-то не только вкусное, но и эффектное. И если вы ищете рецепт сытного и красивого салата - попробуйте приготовить "подсолнух" с грибами, кукурузой и куриным филе.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом салате на своей странице в Instagram рассказала фуд-блогерша с ником MariiAm.
Для приготовления салата "подсолнух" вам понадобятся следующие ингредиенты:
Начнем приготовление. Отварите филе и яйца (отдельно). Затем обжарьте грибы и лук, натрите сыр и начинайте собирать салат. Он очень быстро готовится, но выглядит невероятно эффектно.
Сначала выложите нарезанное филе, смажьте первый слой майонезом. Затем равномерно распределите грибы с луком и сделайте еще одну "сеточку" из соуса. Далее выкладывайте сыр, снова майонез.
Затем добавить нарезанные белки и еще один тонкий слой соуса. А сверху посыпьте салат натертыми желтками. После этого равномерно разложите кукурузу и оливки (как показано на видео ниже).
И затем добавьте "подсолнуху" лепестков - края салата украсьте чипсами. На этом все, быстрое и сытное блюдо, которое удачно подойдет на праздник и просто так, готово.
Напомним, недавно мы уже рассказывали, чем накрыть паску или десерт, чтобы не испортить глазурь.
Кроме того, ранее стало известно,что категорически запрещено делать и есть на Пасху.