Салат з печінкою, але без картоплі: смачна святкова страва зі звичайних продуктів

Більшість "класичних" салатів, які подають до столу, не обходяться без ковбаси або картоплі. Втім, існує безліч цікавих та дуже смачних варіантів, які можна приготувати навіть зі звичайних продуктів, як-от салат з печінкою, рецептом якого поділилася фуд-блогерка MariiAm.
У чому користь печінки та як приготувати смачний салат, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: відео з Instagram блогерки, допис з Facebook-сторінки дієтолога Оксани Скиталінської.
Ця смачна страва готується дуже просто. Для зручності візьміть велику миску, куди викладайте інгредієнти, аби потім легко їх перемішати. Для приготування вам знадобляться такі продукти:
Просто наріжте печінку, додайте до неї обсмажену до готовності "піджарку" з моркви та цибулю, нарізані відварені яйця та мариновані гриби. Потім заправте салат соусом та можете подавати святкову страву, яка підходить і для звичайного дня, до столу. На смак можете додати трохи солі та зелені.
Усі інгредієнти потрібно перемішати (скріншот)
За словами Скиталінської, цей продукт має чимало корисних властивостей.
Печінка багата на:
"Печінка є незамінним компонентом харчування при залізодефіцитній анемії. Щоб залізо краще засвоювалося, страву з печінки добре поєднати із чимось кислим і багатим на вітамін С: склянкою настою шипшини, апельсином, яблуками, салатом із свіжої або квашеної капусти", - розповідала дієтолог.
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