Салат с печенью, но без картошки: вкусное праздничное блюдо из обычных продуктов

Большинство "классических" салатов, подаваемых к столу, не обходятся без колбасы или картофеля. Впрочем, существует множество интересных и вкусных вариантов, которые можно приготовить даже из обычных продуктов, таких как салат с печенью, рецептом которого поделилась фуд-блогерша MariiAm.
В чем польза печени и как приготовить вкусный салат, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: видео из Instagram блогерши, сообщение с Facebook-страницы диетолога Оксаны Скиталинской.
Это вкусное блюдо готовится очень просто. Для удобства возьмите большую миску, куда выкладывайте ингредиенты, чтобы легко их перемешать. Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:
Просто нарежьте печень, добавьте к ней доведенную до готовности "поджарку" из моркови и лука, нарезанные отварные яйца и маринованные грибы. Затем заправьте салат соусом и можете подавать праздничное блюдо, подходящее и для обычного дня, к столу. По вкусу можете добавить немного соли и зелени.
Все ингредиенты нужно перемешать (скриншот)
По словам Скиталинской, этот продукт имеет немало полезных свойств.
Печень богата:
"Печень является незаменимым компонентом питания при железодефицитной анемии. Чтобы железо лучше усваивалось, блюдо из печени хорошо сочетать с чем-то кислым и богатым витамином С: стаканом настоя шиповника, апельсином, яблоками, салатом из свежей или квашеной капусты", - рассказывала диетолог.
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