Салат с печенью, но без картошки: вкусное праздничное блюдо из обычных продуктов

Большинство "классических" салатов, подаваемых к столу, не обходятся без колбасы или картофеля. Впрочем, существует множество интересных и вкусных вариантов, которые можно приготовить даже из обычных продуктов, таких как салат с печенью, рецептом которого поделилась фуд-блогерша MariiAm.

При написании материала были использованы источники: видео из Instagram блогерши, сообщение с Facebook-страницы диетолога Оксаны Скиталинской.

В чем польза печени и как приготовить вкусный салат, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как приготовить салат с печенью?

Это вкусное блюдо готовится очень просто. Для удобства возьмите большую миску, куда выкладывайте ингредиенты, чтобы легко их перемешать. Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:

отварная печень - 500 граммов

лук - 1 штука

морковь - 1 штука

маринованные грибы - 300 граммов

яйца - 3 штуки

соль и зелень - по вкусу

легкий майонез или домашний соус - по вкусу.

Просто нарежьте печень, добавьте к ней доведенную до готовности "поджарку" из моркови и лука, нарезанные отварные яйца и маринованные грибы. Затем заправьте салат соусом и можете подавать праздничное блюдо, подходящее и для обычного дня, к столу. По вкусу можете добавить немного соли и зелени.

Все ингредиенты нужно перемешать (скриншот)

В чем польза печени

По словам Скиталинской, этот продукт имеет немало полезных свойств.

Печень богата:

витаминами группы В, особенно В16, В6, В9, В12 и других (они нормализуют обмен веществ, способствуют выработке энергии, оказывают положительное влияние на работу мозга, защищают от инфарктов)

холином и инозитолом (они спасают печень человека от накопления жира, а сосуды от холестерина)

витамином А, железом, аминокислотами и полезными микроэлементами (они улучшают процессы обмена веществ и нормализуют гормональный фон).

"Печень является незаменимым компонентом питания при железодефицитной анемии. Чтобы железо лучше усваивалось, блюдо из печени хорошо сочетать с чем-то кислым и богатым витамином С: стаканом настоя шиповника, апельсином, яблоками, салатом из свежей или квашеной капусты", - рассказывала диетолог.