UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Салат з макаронів нагодує всю сім'ю: смачно, швидко і поживно!

Скріншот: Салат з макаронів
Автор: Світлана Мащенко

Макаронний салат - це швидко, практично, поживно, смачно! Він смакує і теплим, і холодним, і за цим рецептом можна нагодувати всю сім'ю.

Рецептом поділилися на каналі Onyshkevychi.

Складники:

  • макарони - 350 г
  • твердий сир - 150 г
  • ковбаса - 150 г
  • кукурудза - 250 г
  • помідор - 1 шт.
  • гірчиця - 1 ст. л.
  • томатний соус - 1 ст. л.
  • олія - 25 мл
  • сіль, перець, трави (орегано, базилік, кріп) - до смаку

Покрокове приготування

Відваріть макарони твердих сортів. Наріжте шинку чи ковбасу крупними кубиками. Так само наріжте твердий сир і помідор. Додайте консервовану кукурудзу.

Посоліть, поперчіть до смаку, додайте улюблені спеції. Змішайте олію, томатний соус і гірчицю.

Заправте салат і ретельно все перемішайте.

Додайте всю суміш до гарячих відварених макаронів. Така страва смакуватиме як холодною, так і гарячою.

Раніше ми писали, як приготувати салат, смачніший за Мімозу.

Також читайте, як приготувати салат Білочка.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептсалатыРецепти