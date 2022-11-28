RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Салат из макарон накормит всю семью: вкусно, быстро и питательно!

Скриншот: Салат из макарон
Автор: Светлана Мащенко

Макаронный салат – это быстро, практично, питательно, вкусно! Он отлично заходит и теплым, и холодным, и по этому рецепту можно накормить всю семью.

Рецептом разделились на канале Onyshkevychi.

Составляющие:

  • макароны – 350 г
  • твердый сыр – 150 г
  • колбаса – 150 г
  • кукуруза – 250 г
  • помидор – 1 шт.
  • горчица – 1 ст. л.
  • томатный соус – 1 ст. л.
  • масло – 25 мл
  • соль, перец, травы (орегано, базилик, укроп) – по вкусу

Пошаговое приготовление

Отварите макароны жестких сортов. Нарежьте ветчину или колбасу крупными кубиками. Так же нарежьте сыр и помидор. Добавьте консервированную кукурузу.

Посолите, поперчите по вкусу, добавьте любимые специи. Смешайте масло, томатный соус и горчицу.

Заправьте салат и тщательно все перемешайте.

Добавьте всю смесь к горячим отварным макаронам. Такое блюдо будет вкусным как холодным, так и горячим.

Раньше мы писали, как приготовить салат, вкуснее Мимозы.

Также читайте, как приготовить салат Белочка.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецептсалатыРецепты