Салат из макарон накормит всю семью: вкусно, быстро и питательно!

Макаронный салат – это быстро, практично, питательно, вкусно! Он отлично заходит и теплым, и холодным, и по этому рецепту можно накормить всю семью.
Рецептом разделились на канале Onyshkevychi.
Отварите макароны жестких сортов. Нарежьте ветчину или колбасу крупными кубиками. Так же нарежьте сыр и помидор. Добавьте консервированную кукурузу.
Посолите, поперчите по вкусу, добавьте любимые специи. Смешайте масло, томатный соус и горчицу.
Заправьте салат и тщательно все перемешайте.
Добавьте всю смесь к горячим отварным макаронам. Такое блюдо будет вкусным как холодным, так и горячим.
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