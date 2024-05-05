Салат "хвилинка" з тунцем: просто і дуже смачно

"Простий і смачний салат з тунцем, яйцем та огірком. Мінімум інгредієнтів, а результат завжди приголомшливий. Салат виходить ситним та дуже апетитним. Швидка у приготуванні страва, коли потрібно щось приготувати нашвидкуруч", - йдеться в описі до рецепта.

Для приготування салату з тунцем вам знадобляться такі інгредієнти:

1 банка консервованого тунця

1 огірок

2 столові ложки майонезу

3 курячих яйця

сіль - на смак.

Почнемо приготування. Зваріть яйця, потім остудіть їх та наріжте невеликими шматочками. Так само подрібніть огірок.

Відкрийте тунець, злийте з нього воду. Якщо він не шматочками, то додатково розминайте його виделкою.

Потім змішайте рибу з яйцями та огірком, заправте салат майонезом. Якщо не вистачить смаку - підсоліть на власний смак. Після цього подавайте салат на стіл.