Салат "хвилинка" з тунцем: просто і дуже смачно

Часом буває так, що на приготування вже немає часу, але зробити салат усе ж треба. І якщо ця ситуація про вас, спробуйте приготувати дуже швидку, але смачну та корисну страву з тунцем.
Як зробити салат з тунцем, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "ЯбПоїла".
"Простий і смачний салат з тунцем, яйцем та огірком. Мінімум інгредієнтів, а результат завжди приголомшливий. Салат виходить ситним та дуже апетитним. Швидка у приготуванні страва, коли потрібно щось приготувати нашвидкуруч", - йдеться в описі до рецепта.
Для приготування салату з тунцем вам знадобляться такі інгредієнти:
Почнемо приготування. Зваріть яйця, потім остудіть їх та наріжте невеликими шматочками. Так само подрібніть огірок.
Відкрийте тунець, злийте з нього воду. Якщо він не шматочками, то додатково розминайте його виделкою.
Потім змішайте рибу з яйцями та огірком, заправте салат майонезом. Якщо не вистачить смаку - підсоліть на власний смак. Після цього подавайте салат на стіл.
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