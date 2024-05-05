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Салат "хвилинка" з тунцем: просто і дуже смачно

Як приготувати салат з тунцем (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Часом буває так, що на приготування вже немає часу, але зробити салат усе ж треба. І якщо ця ситуація про вас, спробуйте приготувати дуже швидку, але смачну та корисну страву з тунцем.

Як зробити салат з тунцем, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "ЯбПоїла".

"Простий і смачний салат з тунцем, яйцем та огірком. Мінімум інгредієнтів, а результат завжди приголомшливий. Салат виходить ситним та дуже апетитним. Швидка у приготуванні страва, коли потрібно щось приготувати нашвидкуруч", - йдеться в описі до рецепта.

Для приготування салату з тунцем вам знадобляться такі інгредієнти:

  • 1 банка консервованого тунця
  • 1 огірок
  • 2 столові ложки майонезу
  • 3 курячих яйця
  • сіль - на смак.

Почнемо приготування. Зваріть яйця, потім остудіть їх та наріжте невеликими шматочками. Так само подрібніть огірок.

Відкрийте тунець, злийте з нього воду. Якщо він не шматочками, то додатково розминайте його виделкою. 

Потім змішайте рибу з яйцями та огірком, заправте салат майонезом. Якщо не вистачить смаку - підсоліть на власний смак. Після цього подавайте салат на стіл.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як готується запечений дерун з м'ясом та грибами.

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