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Салат "минутка" с тунцом: просто и очень вкусно

Как приготовить салат с тунцем (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Порой бывает так, что на приготовление уже нет времени, но сделать салат все же нужно. И если эта ситуация о вас, попробуйте приготовить очень быстрое, но вкусное и полезное блюдо с тунцом.

Как сделать салат с тунцом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "ЯбПоїла".

"Простой и вкусный салат с тунцом, яйцом и огурцом. Минимум ингредиентов, а результат всегда потрясающий. Салат получается сытным и очень аппетитным. Быстрое в приготовлении блюдо, когда нужно что-то приготовить на скорую руку", - говорится в описании рецепта.

Для приготовления салата с тунцем вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 банка консервированного тунца
  • 1 огурец
  • 2 столовые ложки майонеза
  • 3 куриных яйца
  • соль - по вкусу.

Начнем приготовление. Сварите яйца, затем остудите их и нарежьте небольшими кусочками. Аналогичным образом измельчите огурец.

Откройте тунец, слейте с него воду. Если он не кусочками, то дополнительно разминайте его вилкой.

Затем смешайте рыбу с яйцами и огурцом, заправьте салат майонезом . Если не хватит вкуса - подсолите по собственному вкусу. После этого подавайте салат на стол.

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