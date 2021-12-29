Салат "Генерал" може витіснити зі столу традиційну "Шубу": готувати дуже просто!

Класичне новорічне частування - салат" Оселедець під шубою", або просто "Шуба" можна замінити дуже незвичайною стравою, яка точно сподобається вашим гостям. І готувати його значно простіше, ніж салат з оселедцем, яку потрібно чистити і вибирати кістки.

Як порадувати себе і гостей святковим салатом під назвою "Генерал" - читайте нижче в матеріалі Styler.