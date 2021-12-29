Салат "Генерал" може витіснити зі столу традиційну "Шубу": готувати дуже просто!
Класичне новорічне частування - салат" Оселедець під шубою", або просто "Шуба" можна замінити дуже незвичайною стравою, яка точно сподобається вашим гостям. І готувати його значно простіше, ніж салат з оселедцем, яку потрібно чистити і вибирати кістки.
Як порадувати себе і гостей святковим салатом під назвою "Генерал" - читайте нижче в матеріалі Styler.
Інгредієнти для салату
- 300 г відвареної яловичини (свинини, курки), якщо любите пікантний смак, візьміть індичку копчену (без кістки) або копчену курячу грудку.
- 250-300 г вареного буряка
- 250-300 г вареної моркви
- 4 варених яйця
- 150 г твердого сиру
- 2-3 зубчики часнику
- 60 г волоських горіхів (при бажанні для прикраси)
- майонез
- сіль
- зелень
Покрокове приготування салату
Підготуйте всі інгредієнти: м'ясо наріжте соломкою або кубиком, часник подрібніть, всі інші компоненти натріть на тертці.
Салат викладіть шарами, перемазуючи кожен майонезом:
- 1-й шар: м'ясо, часник
- 2-й шар: сир
- 3-й шар: яйця
- 4-й шар: морква
- 5-й шар: буряк
Прикрашаємо салат на свій смак: можна зеленню і посипати подрібненими волоськими горіхами.
До слова, часник можна додати в буряк, а не в м'ясо. Також м'ясний шар і буряковий можна спочатку змішати з майонезом, а потім викласти, інші шари досить покрити невеликою сіточкою майонезу і акуратно розрівняти.
Раніше ми писали, як приготувати салат "Шуба" за класичним рецептом.
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