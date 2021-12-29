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Салат "Генерал" може витіснити зі столу традиційну "Шубу": готувати дуже просто!

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Середа 29 грудня 2021 13:53
Салат "Генерал" може витіснити зі столу традиційну "Шубу": готувати дуже просто! Скрін відео: Салат "Генерал"
Автор: Світлана Мащенко

Класичне новорічне частування - салат" Оселедець під шубою", або просто "Шуба" можна замінити дуже незвичайною стравою, яка точно сподобається вашим гостям. І готувати його значно простіше, ніж салат з оселедцем, яку потрібно чистити і вибирати кістки.

Як порадувати себе і гостей святковим салатом під назвою "Генерал" - читайте нижче в матеріалі Styler.

Інгредієнти для салату

  • 300 г відвареної яловичини (свинини, курки), якщо любите пікантний смак, візьміть індичку копчену (без кістки) або копчену курячу грудку.
  • 250-300 г вареного буряка
  • 250-300 г вареної моркви
  • 4 варених яйця
  • 150 г твердого сиру
  • 2-3 зубчики часнику
  • 60 г волоських горіхів (при бажанні для прикраси)
  • майонез
  • сіль
  • зелень

Покрокове приготування салату

Підготуйте всі інгредієнти: м'ясо наріжте соломкою або кубиком, часник подрібніть, всі інші компоненти натріть на тертці.

Салат викладіть шарами, перемазуючи кожен майонезом:

  • 1-й шар: м'ясо, часник
  • 2-й шар: сир
  • 3-й шар: яйця
  • 4-й шар: морква
  • 5-й шар: буряк

Прикрашаємо салат на свій смак: можна зеленню і посипати подрібненими волоськими горіхами.

До слова, часник можна додати в буряк, а не в м'ясо. Також м'ясний шар і буряковий можна спочатку змішати з майонезом, а потім викласти, інші шари досить покрити невеликою сіточкою майонезу і акуратно розрівняти.

Раніше ми писали, як приготувати салат "Шуба" за класичним рецептом.

Також кулінари розповіли про салат "Марфа", який є конкурентом класичного Олів'є.

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