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Салат з ананасами: смачний рецепт, від якого всі ахнуть за столом

Смачний салат з ананасами (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Зовсім скоро Новий рік, тому багато хто збирає цікаві рецепти страв, щоб порадувати чи здивувати близьких за святковим столом. На застіллі майже у всіх обов'язково є салати.

Як приготувати смачний салат з ананасами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Прості рецепти".

Що вам знадобиться:

  • Куряче філе відварене (можна взяти копчене) - 200-250 г
  • Консервовані ананаси - 200 г
  • Яйця - 3 шт.
  • Цибуля - 1 шт.
  • Сир твердий - 100 г
  • Оцет 9% - 5 ст. ложок
  • Цукор - 1 ст. ложка
  • Вода - 8 ст. ложок
  • Майонез
  • Волоські горіхи - за бажанням

Як приготувати салат з ананасами

Цибулю потрібно нарізати півкільцями. У мисці змішати воду, оцет та цукор та отримати маринад. Цибулю потрібно залишити у цьому маринаді на 15-20 хвилин. Потім воду злити.

Курку нарізати невеликими шматочками, а ананас - кубиками. Яйця відварити та також нарізати кубиками. Сир натерти на дрібній тертці.

Дно тарілки змащуємо майонезом і першим шаром викладаємо цибулю. На цибулю другим шаром викладаємо курку, змащуємо майонезом. Третій шар - ананаси, знову змащуємо майонезом.

4 шар - яйця, потім майонез. А усю конструкцію зверху посипаємо тертим сиром. За бажанням можна посипати рубаними волоськими горіхами, які чудово доповнюють цей салат.

Смачний салат з ананасами (скриншот)

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