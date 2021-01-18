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В Сахаре выпал снег: фото и видео из крупнейшей жаркой пустыни

Саудовская Аравия, Понедельник 18 января 2021 23:33
В Сахаре выпал снег: фото и видео из крупнейшей жаркой пустыни
Снег в Сахаре (фото: instagram.com/kaaarimo)
Автор: Роман Мирончук

В крупнейшей жаркой пустыне Сахаре температура воздуха опустилась ниже нуля и выпал снег. Фото необычного природного явления для этой местности опубликовал фотограф Карим Бушетата.

Свои фотографии он опубликовал в Instagram. Другой фотограф сделал снимки верблюдов после снегопада в регионе Табук на северо-западе Саудовской Аравии.

В Сахаре выпал снег: фото и видео из крупнейшей жаркой пустыни

В Сахаре выпал снег: фото и видео из крупнейшей жаркой пустыни

Снег в Сахаре (фото: instagram.com/kaaarimo)

В этом месяце в районе, который находится недалеко от границы с Иорданией, была необычная погода. В жаркое время года в пустынном царстве могут быть максимумы до 50 градусов, но в этом месяце температура упала ниже нуля.

В Сахаре выпал снег: фото и видео из крупнейшей жаркой пустыни

В Сахаре выпал снег: фото и видео из крупнейшей жаркой пустыни

Снег в Сахаре (фото: instagram.com/kaaarimo)

10 января местных жителей горного региона поразил снежный шквал. Об этом сообщает The Sun.

На этой неделе также выпал снег возле пустынного города Айн-Сефра в Алжире. В среду были замечены овцы, которые стояли на покрытых льдом дюнах, когда температура упала до -3. Снег еще выпал в Ливане, Сирии и Иране.

В Сахаре выпал снег: фото и видео из крупнейшей жаркой пустыни

Снег в Сахаре (фото: thesun.co.uk)

Стоит отметить, что январь - самый холодный месяц в Саудовской Аравии, где средняя температура достигает 20,2 градусов тепла. Табук - один из самых холодных регионов страны, но обычно здесь засушливая погода со средней температурой +4 градуса.

Снег в Сахаре (видео: YouTube)

В Саудовской Аравии снег также был замечен в 2018 году. Тогда местные жители развлекались на санях и играли в снежки.

Напомним, в Киев пришла долгожданная зима со снегом и морозами, и жители столицы устроили свой Буковель.

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