У Сахарі випав сніг: фото та відео з найбільшої спекотної пустелі

Сніг у Сахарі (фото: instagram.com/kaaarimo)

В найбільшій жаркій пустелі Сахарі температура повітря опустилася нижче нуля і випав сніг. Фото незвичайного природного явища для цієї місцевості опублікував фотограф Карім Бушетата.

Свої фотографії він опублікував в Instagram. Інший фотограф зробив знімки верблюдів після снігопаду в регіоні Табук на північному-заході Саудівської Аравії.

Сніг у Сахарі (фото: instagram.com/kaaarimo)

В цьому місяці в районі, що знаходиться недалеко від кордону з Йорданією, була незвичайна погода. У жарку пору року в пустельному царстві можуть бути максимуми до 50 градусів, але в цьому місяці температура впала нижче нуля.

Сніг у Сахарі (фото: instagram.com/kaaarimo)

10 січня місцевих жителів гірського регіону вразив сніговий шквал. Про це повідомляє The Sun.

На цьому тижні також випав сніг біля пустельного міста Айн-Сефра в Алжирі. У середу були помічені вівці, які стояли на покритих льодом дюнах, коли температура впала до-3. Сніг випав ще в Лівані, Сирії та Ірані.

Сніг у Сахарі (фото: thesun.co.uk)

Варто зазначити, що січень - найхолодніший місяць в Саудівській Аравії, де середня температура досягає 20,2 градуса тепла. Табук - один із самих холодних регіонів країни, але зазвичай тут посушлива погода з середньою температурою +4 градуси.

Сніг у Сахарі (відео: YouTube)

В Саудівській Аравії сніг також був помічений у 2018 році. Тоді місцеві жителі розважалися на санях і грали в сніжки.

Нагадаємо, у Київ прийшла довгоочікувана зима зі снігом і морозами, і жителі столиці влаштували свій Буковель.

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