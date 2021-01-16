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В Киеве устроили свой Буковель: как развлекаются украинцы

Киев, Суббота 16 января 2021 09:36
В Киеве устроили свой Буковель: как развлекаются украинцы
В Киеве выпало большое количество снега (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киев пришла долгожданная зима со снегом и морозами. Жители столицы обрадовались холодным осадкам и с удовольствием выходят на улицы, чтобы насладится снегом. Так, в городе устроили развлечения, не хуже, чем на горнолыжном курорте.

Так, например, в Соломенском районе столицы украинцы взяли санки и приспособления, похожие на них и спускаются со снежных склонов. Тут можно увидеть и детей, и взрослых. Снимки опубликовали в одном из пабликов Соломенского района в Facebook.

"Соломенский Буковель", - подписали кадры в соцсети.

В Киеве устроили свой Буковель: как развлекаются украинцыВ Киеве устроили свой Буковель: как развлекаются украинцы

В Соломенском районе устроили свой Буковель (фото: facebook.com/lossolomaskyiv)

Не отстают в "покатушках" и на Борщаговке. Здесь на склонах также можно увидеть большое количество людей, вышедших на свежий воздух развлечься.

В Киеве устроили свой Буковель: как развлекаются украинцыНа Борщаговке люди катаются на санках (фото из соцсетей)

В пригороде Киева - Вышгороде занимаются экстремальными спусками, что не всегда хорошо заканчивается. В ролике на странице Киев Оперативный в Facebook показали, как человек спускается на санках и врезается в преграду.

Видео можно посмотреть здесь.

Как мы ранее писали, в четверг, 14 января, на Киев обрушился мощный снегопад, который порадовал жителей и гостей столицы, а особенно детей.

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