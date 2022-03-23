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Після цукру і жіночих прокладок в РФ почала закінчуватися сіль. Фото і відео

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Середа 23 березня 2022 12:15
Після цукру і жіночих прокладок в РФ почала закінчуватися сіль. Фото і відео Скріншот: у РФ проблеми з сіллю
Автор: Світлана Мащенко

У Росії після жорстких санкцій через війну в Україні наростає продовольча криза. Після тотального дефіциту цукру, скуплених гігієнічних прокладок, тепер, схоже, прийшла черга за сіллю.

Дивіться в матеріалі Styler, як життя росіян стає не тільки несолодким, але ще і прісним.

Так, десь там в Тайзі в магазинах сіль тепер продають не більше, як один кілограм в одні руки.

Відзначимо, що брак продуктів посилюють і самі панікери-росіяни, змітаючи все з полиць в очікуванні дефолту.

Після цукру і жіночих прокладок в РФ почала закінчуватися сіль. Фото і відео

Раніше в РФ постало питання кризи з гігієнічними жіночими прокладками. Умілі ділки скуповують їх в магазинах, щоб продати в 2-3 рази дорожче.

Схоже, росіянкам скоро доведеться згадати бабусині методи: ганчірочки, марлі-ватки. Звичайно ж, це все потрібно буде кожен раз прати, бо не напасешся.

"Сучасні інвестиції орків виглядають так: прокладки, туалетний папір, презервативи, папір А4 і цукор", - підписано фото чоловіка, який стоїть у черзі до каси з візком, навантаженим добром.

Ось так виглядають полки з прокладками в Москві.

Раніше ми писали, як РФ накрило цукровою кризою. За ним піде м'ясний і молочний.

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