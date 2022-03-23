Після цукру і жіночих прокладок в РФ почала закінчуватися сіль. Фото і відео
У Росії після жорстких санкцій через війну в Україні наростає продовольча криза. Після тотального дефіциту цукру, скуплених гігієнічних прокладок, тепер, схоже, прийшла черга за сіллю.
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Так, десь там в Тайзі в магазинах сіль тепер продають не більше, як один кілограм в одні руки.
Відзначимо, що брак продуктів посилюють і самі панікери-росіяни, змітаючи все з полиць в очікуванні дефолту.
Раніше в РФ постало питання кризи з гігієнічними жіночими прокладками. Умілі ділки скуповують їх в магазинах, щоб продати в 2-3 рази дорожче.
Схоже, росіянкам скоро доведеться згадати бабусині методи: ганчірочки, марлі-ватки. Звичайно ж, це все потрібно буде кожен раз прати, бо не напасешся.
"Сучасні інвестиції орків виглядають так: прокладки, туалетний папір, презервативи, папір А4 і цукор", - підписано фото чоловіка, який стоїть у черзі до каси з візком, навантаженим добром.
Ось так виглядають полки з прокладками в Москві.
Раніше ми писали, як РФ накрило цукровою кризою. За ним піде м'ясний і молочний.
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