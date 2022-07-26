Садятся разные, настроение портят: в маршрутке Гостомель-Киев разгорелся скандал из-за русской попсы

"Только что стала свидетелем и участником неприятного инцидента, который произошел в маршрутном такси 389 (Гостомель-Киев). У водителя на весь салон звучала "разухабистая" российская попса. На мою просьбу выключить музыку, водитель начал эмоционально начал доказывать, что это его частная территория, а если у меня проблемы - я могу пересесть или выйти и искать другу маршрутку", - рассказала Позняк.

Просьбу выключить русскую попсу водитель назвал "агрессией" и сообщил на остановке всем окружающим, что у него было хорошее настроение, а некоторые пассажиры ему его портят.

Один из пассажиров попросил водителя ехать дальше, так как в маршрутке жарко, а его жена беременна. Но по словам Позняк, на голову этого пассажира вылилась очередная порция хамства.

Женщина попыталась достать телефон, чтобы записать все на камеру, но водитель на нее набросился и начал вырывать телефон из рук.

"Такое впечатление, что, если бы не перила, которые ограждали сидение водителя от салона, он бы вытолкал меня из маршрутки", - добавила Позняк.

Она удивляется такой реакции водителя, так как перед тем он рассказывал, что пострадал от войны - ему пришлось под обстрелами выбираться их Гостомеля и в машину его знакомых, где были дети, прилетела ракета.

"Поэтому он теперь живет одним днем и старается искать во всем позитив, а такие, как я, ему мешают это делать "своей агрессией". А он же думал, что война людей чему-то научит!" - подчеркнула женщина.

Фото: Водитель маршрутки Гостомель-Киева, любитель русской попсы (facebook.com/Наталка Позняк)

И что ее еще поразило - никто из пассажиров в маршрутке так и не понял, что произошло. Ей предлагали пересесть и не раздражать водителя, так как ему еще целый день людей возить.

Другие же успокаивали водителя, чтобы не обращал внимания, и вообще - "надо эти сидения возле водителя отгородить, потому что садятся разные, портят настроение водителю".

При этом водитель половину дороги ехал и спорил с Наталкой Позняк, а не смотрел на дорогу.

Она отметила, что у людей, которые пережили стресс, есть свои психологические травмы, которые проявляются по-разному, но "советский синдром раба" - это практически непобедимое явление.

Наталка Позняк опубликовала фото водителя и спросила, как можно подать жалобу на этого водителя, а то завтра ему может "испортить настроение" другой "нелюбитель" русской попсы или военный с передовой.

В комментариях, кстати, подчеркнули, что норма о так называемом "акустическом насилии" уже принята - водителям или пассажирам запрещено слушать громко музыку. Также с 19 июня принят закон о запрете российской музыки в украинских медиа и общественном пространстве.

Как отметила Наталка Позняк, она сообщила водителю об этом законе, но он ответил, что "этот закон принято для вас, а не для меня".