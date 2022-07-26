Сідають різні, настрій псують: у маршрутці Гостомель-Київ розгорівся скандал через російську попсу

"Щойно стала свідком і учасником неприємного інциденту, який стався в маршрутному таксі 389 (Гостомель-Київ). У водія на весь салон звучала "разухабіста" російська попса. На моє прохання вимкнути музику, водій почав емоційно почав доводити, що це його приватна територія, а якщо у мене проблеми - я можу пересісти або вийти та шукати другу маршрутку", - розповіла Позняк.

Прохання вимкнути російську попсу водій назвав "агресією" і повідомив на зупинці всім оточуючим, що у нього був гарний настрій, а деякі пасажири йому його псують.

Один з пасажирів попросив водія їхати далі, бо в маршрутці жарко, а його дружина вагітна. Але за словами Позняк, на голову цього пасажира вилилася чергова порція хамства.

Жінка спробувала дістати телефон, щоб записати все на камеру, але водій на неї накинувся і почав виривати телефон з рук.

"Таке враження, що, якби не перила, які захищали сидіння водія від салону, він би виштовхав мене з маршрутки", - додала Позняк.

Вона дивується такій реакції водія, тому, що перед тим він розповідав, що постраждав від війни - йому довелося під обстрілами вибиратися їх Гостомеля і в машину його знайомих, де були діти, прилетіла ракета.

"Тому він тепер живе одним днем і намагається шукати у всьому позитив, а такі, як я, йому заважають це робити "своєю агресією". А він же думав, що війна людей чогось навчить!"- підкреслила жінка.

Фото: водій маршрутки Гостомель-Київ, любитель російської попси (facebook.com/Наталка Позняк)

І що її ще вразило - ніхто з пасажирів у маршрутці так і не зрозумів, що сталося. Їй пропонували пересісти та не дратувати водія, бо йому ще цілий день людей возити.

Інші ж заспокоювали водія, щоб не звертав уваги, і взагалі - "треба ці сидіння біля водія відгородити, бо сідають різні, псують настрій водієві".

При цьому водій половину дороги їхав і сперечався з Наталкою Позняк, А не дивився на дорогу.

Вона зазначила, що у людей, які пережили стрес, є свої психологічні травми, які проявляються по-різному, але "радянський синдром раба" - це практично непереможне явище.

Наталка Позняк опублікувала фото водія і запитала, як можна подати скаргу на цього водія, а то завтра йому може "зіпсувати настрій" інший "нелюбітель" російської попси або військовий з передової.

У коментарях, до речі, підкреслили, що норма про так зване "акустичне насильство" вже прийнята - водіям або пасажирам заборонено Слухати голосно музику. Також з 19 червня прийнято закон про заборону російської музики в українських медіа та громадському просторі.

Як зазначила Наталка Позняк, вона повідомила водієві про цей закон, але він відповів, що "цей закон прийнято для вас, а не для мене".