Садово-огородные работы в сентябре: что нужно сделать в начале сезона

Обычно начало осени - период урожаев, которые необходимо вовремя собрать. Продолжают понемногу готовить растения к зиме, кроме этого, сажают новые растения - как сменную культуру, так и для быстрого урожая.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что необходимо сделать на огороде и в саду в сентябре.

Что делать на огороде в августе

Большая часть огородных работ в сентябре - сбор урожая. Однако это не единственное, что следует сделать в начале сезона.

Сбор урожая

Сентябрь - важный месяц для сбора урожая картофеля, свеклы и моркови до начала периода дождей. Плоды обязательно просушите в прохладном месте.

К тому же собирают кабачки, тыквы, позднеспелые огурцы, а также томаты. Если помидоры еще зеленые, их советуют оставить в светлом теплом месте, чтобы они созрели. Кроме этого, собирают сельдерей, пастернак, петрушку и другую зелень.

Посадка овощей и трав

В начале осени все еще можно высадить некоторые овощи, выбирая те, срок созревания которых составляет 30-60 дней, в частности:

озимые овощи - чеснок, морковь, корневая петрушка и лук севок;

редис (следует выбирать сорт со сроком вегетации в 20-30 дней) - его сажают на грядке после лука или чеснока;

быстроспелый горох - его высаживают после помидоров.

Из зелени в сентябре можно посадить следующие растения, которые могут дать 2-3 урожая за сезон:

кресс-салат - обычно произрастает за 12-15 дней;

руккола - наберет массу за 2-3 недели;

листовая горчица - через три недели листья можно употреблять в салаты, однако вегетативный период растения составляет 30-40 дней;

шпинат - хотя и неприхотлив, спелым будет через 50-60 дней;

укроп - дает урожай за 2-3 недели;

латук посевной - созревает через 10-15 дней.

Кроме этого, в сентябре можно посадить пряности, например озимые растения: базилик, розмарин, мяту, кинзу. Также сажают мелиссу и эстрагон.

Внести удобрения

В начале осени грядки готовят к зиме и предстоящему сезону. Сначала участок необходимо перекопать, а затем внести удобрения.

Что делают на огороде в сентябре (иллюстративное фото: Freepik)

Для того чтобы повысить кислотность почвы, осуществляют известкование, внося доломитовую муку или золу. Для грядок достаточно 500 г удобрений на 1 кв. м. Для участков под плодовыми деревьями следует увеличить количество удобрений до 2 кг.

Однако, если почва истощена, сначала необходимо посадить растения-сидераты.

Что делать в саду августе

Хотя работ в саду в сентябре значительно меньше, чем летом, для того чтобы растения хорошо пережили зиму, им необходим правильный уход до наступления холодов.

Собрать плоды

Чтобы урожай не пропал, груши и яблоки необходимо собрать в соответствии с их созреванием - но груши следует снимать за несколько дней до зрелости. Чтобы фрукты дольше хранились, их советуют срывать руками, оставляя плодоножку.

Заготовить черенки

Чтобы размножить растение методом черенкования, заготовить черенки следует в сентябре. Впрочем, для размножения подходят черенки смородины, а вот черенки из плодовых деревьев используют для прививания весной.

Посадить осенние цветы

В сентябре можно посадить некоторые виды устойчивых к погодным условиям растений - дельфиниумы, ирисы и флоксы. Также сажают луковицы ранних первоцветов и нарциссов.

В сентябре можно посадить многолетние растения (иллюстративное фото: Freepik)

Выкопать луковицы растений

Луковицы гладиолусов рекомендуют выкопать, высушить и переложить в сухое место для хранения. К тому же убирают бегонию, сохраняя посадочный материал в горшках в прохладном месте.

Провести обрезку

Кустарники малины, крыжовника и смородины, а также стебли пионов, нужно подрезать, удаляя больные, поврежденные или сухие ветви. Пионы рекомендуют обработать от грибковых заболеваний.

Создать лунки и укоренить саженцы

В сентябре продолжают сажать молодые растения, в частности хвойные и плодовые культуры и декоративные кустарники. Молодые саженцы обязательно нужно подвязать к колышку - тогда опора поможет им удержаться при сильном ветре осенью и зимой.

Кроме того, нужно успеть пересадить землянику в сентябре, чтобы растение успело укорениться до заморозков.

Побелить деревья

Чтобы оградить деревья от вредителей и действия ультрафиолета, ствол необходимо побелить известью. Хотя эту процедуру делают и весной, считается, что осенняя эффективнее.